Jaipur Weekend Getaway: जयपुर के पास अजमेर, पुष्कर, अलवर, नीमराना और सवाई माधोपुर हैं वीकेंड ट्रिप के बेस्ट डेस्टिनेशन

जयपुर से लगभग 2.30 से 3 घंटे की दूरी पर स्थित पुष्कर वीकेंड पर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध पुष्कर में आप पुष्कर झील में स्नान करने के साथ ही दुनिया के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सावित्री माता मंदिर के दर्शन करने के बाद यहां से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। साथ ही स्थानीय बाजार, कैफे और रेगिस्तानी सफारी का भी आनंद ले सकते हैं।