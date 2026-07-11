Aamir Khan: हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आमिर खान और गौरी स्प्राट? जानिए सिडनी, मेलबर्न की 5 खूबसूरत जगह के बारे में 

Aamir Khan: अभिनेता आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर तीसरी बार शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और उनके बच्चे ही शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में आमिर खान अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट, बेटे आजाद और गौरी के बेटे Quinn के साथ मेलबर्न पहुंचे हैं। ऐसे में अगर आपकी भी हाल ही में शादी हुई है और आप विदेश में हनीमून मनाने का प्लान बना रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न की इन 5 खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।



