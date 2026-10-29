फोन की स्क्रीन से तकिए के कवर तक, रोजाना की ये 10 गलतियां बढ़ा सकती हैं पिंपल्स की परेशानी 

Skin Breakouts: चेहरे पर पिंपल्स और मुंहासे होना एक आम समस्या है। कभी त्वचा साफ और हेल्दी दिखती है, तो कभी अचानक छोटे-छोटे दाने नजर आने लगते हैं। इसके पीछे हार्मोनल बदलाव, तनाव, त्वचा पर जमा तेल और गंदगी के साथ ही रोजमर्रा की कुछ आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। ऐसे में त्वचा की सही देखभाल करने और कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से मुंहासों और स्किन ब्रेकआउट्स की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं, इनसे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।