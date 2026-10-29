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फेस ऑयल से स्किन दिखती है सॉफ्ट और प्लंप, लेकिन इन 3 तरह की स्किन वालों को रहना चाहिए सावधान 

Face Oil Benefits: फेस ऑयल लगाने से त्वचा को क्या फायदे मिलते हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? आइए, क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जानते हैं कि स्किन टाइप के हिसाब से सही फेस ऑयल कैसे चुनें और इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 29 Oct 2026, 9:14 AM IST

Face Oil

Face Oil क्या होता है? (Representative Image) Image Credit Magnific

Face Oil: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में क्रीम, सीरम और मॉइस्चराइजर के साथ फेस ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। फेस ऑयल त्वचा में नमी बनाए रखने और उसे मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हर तरह की त्वचा के लिए फेस ऑयल फायदेमंद हो। कुछ लोगों को इससे परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फेस ऑयल लगाने से क्या फायदे मिलते हैं, किन लोगों को इससे बचना चाहिए।

फेस ऑयल लगाने से क्या फायदे होते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, फेस ऑयल त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह त्वचा की ऊपरी परत से पानी की कमी को कम करने में मदद करता है, जिससे त्वचा मुलायम महसूस हो सकती है। खासकर रूखी त्वचा वाले लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। हालांकि, इसका असर फेस ऑयल में मौजूद सामग्री और स्किन टाइप पर भी निर्भर करता है।

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क्या फेस ऑयल त्वचा को हाइड्रेट करता है?

फेस ऑयल त्वचा में मौजूद नमी को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह त्वचा की ऊपरी सतह पर एक परत बनाता है, जिससे पानी जल्दी नहीं सूखता। इससे रूखी और खिंची हुई त्वचा को राहत मिल सकती है।

किन लोगों को फेस ऑयल लगाने से बचना चाहिए?

फेस ऑयल हर किसी की त्वचा के लिए सही नहीं होता। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

  • मुंहासे वाली त्वचा: कुछ फेस ऑयल त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे ब्लैकहेड्स और मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में अपनी त्वचा के अनुकूल और नॉन-कॉमेडोजेनिक फेस ऑयल चुनना बेहतर हो सकता है।
  • सेबोरिक डर्मेटाइटिस: यह त्वचा की एक समस्या है, जिसमें लालिमा, खुजली और पपड़ी जमने जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ फेस ऑयल इस समस्या के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
  • रोसैशिया की समस्या: इस स्थिति में चेहरे पर लालिमा, जलन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को नया फेस ऑयल इस्तेमाल करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, खासकर अगर उनकी त्वचा जल्दी लाल हो जाती है या किसी प्रोडक्ट से जलन होती है।

फेस ऑयल इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

फेस ऑयल को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें।

  • अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेस ऑयल चुनें।
  • फेस ऑयल खरीदने से पहले उसमें मौजूद इंग्रीडिएंट्स की जांच करें।
  • नया फेस ऑयल इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर लगाकर देखें। अगर जलन, खुजली या लालिमा हो, तो इसका इस्तेमाल न करें।
  • अगर आपको पहले से मुंहासे, रोसैशिया या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा संबंधी समस्या है, तो फेस ऑयल इस्तेमाल करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। त्वचा संबंधी कोई भी समस्या होने पर हमेशा योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करें 

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Updated on:

29 Oct 2026, 9:14 AM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / फेस ऑयल से स्किन दिखती है सॉफ्ट और प्लंप, लेकिन इन 3 तरह की स्किन वालों को रहना चाहिए सावधान 

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