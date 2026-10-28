Karwa Chauth पर पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए भेजें शायरी और विशेज, पढ़कर खिल उठेगा चेहरा 

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Karwa Chauth Wishes: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के प्यार और रिश्ते को खास बनाने का मौका होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ अपने जीवनसाथी को गिफ्ट देकर और प्यार भरे संदेश भेजकर भी खास महसूस करा सकते हैं। अगर आप भी करवा चौथ 2026 पर अपने पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो यहां दी गई शायरी और विशेज से आइडिया ले सकते हैं। इन्हें आप WhatsApp या सोशल मीडिया के जरिए अपने जीवनसाथी को भेज सकते हैं।
1. चांद की रोशनी में आपका चेहरा नजर आए,
हर खुशी आपके कदमों में चली आए।
करवा चौथ पर बस इतनी सी दुआ है,
हमारा रिश्ता हर दिन और खूबसूरत बन जाए।
हैप्पी करवा चौथ! आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।
हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और विश्वास बना रहे।
2. आपकी मुस्कान मेरी दुनिया सजाती है,
आपकी खुशी मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है।
करवा चौथ पर बस यही कहना चाहता हूं,
आपके साथ से ही मेरी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है।
करवा चौथ की शुभकामनाएं! आप हमेशा खुश रहें।
हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता जाए।
3. आपकी मुस्कान मेरी पहचान है,
आपका साथ मेरी सबसे बड़ी शान है।
करवा चौथ पर यही कहना चाहता हूं,
आपसे ही मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार है।
हैप्पी करवा चौथ! आप हमेशा मुस्कुराती रहें।
हमारा साथ यूं ही बना रहे।
4. हर दिन आपके साथ खास बन जाता है,
आपका प्यार मेरी दुनिया सजा जाता है।
करवा चौथ पर यही दुआ करता हूं,
हमारा साथ हर जन्म में बना रहे।
करवा चौथ मुबारक हो!
मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपका शुक्रिया।
आपका साथ हमेशा बना रहे।
5. चांद से भी प्यारी आपकी मुस्कान रहे,
आपके जीवन में खुशियों की पहचान रहे।
करवा चौथ पर बस यही पैगाम है,
आपसे ही मेरी दुनिया और आपसे ही मेरी हर शाम है।
हैप्पी करवा चौथ! आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे।
हमारे प्यार में हर दिन नई मिठास आए।
6. आपके साथ से जिंदगी खूबसूरत लगती है,
हर मुश्किल भी आसान लगती है।
करवा चौथ पर यही दुआ करती हूं,
आपकी खुशियों से मेरी दुनिया सजती रहे।
हैप्पी करवा चौथ!
आपका साथ मेरी सबसे बड़ी खुशी है।
हमारी जिंदगी हमेशा प्यार से भरी रहे।
7. चांद की चांदनी और आपका साथ रहे,
जीवन में खुशियों की हमेशा बरसात रहे।
हर जन्म में आप ही मेरे हमसफर बनें,
हमारे प्यार की ऐसी ही मिठास रहे।
करवा चौथ की शुभकामनाएं!
आपका साथ यूं ही बना रहे।
हमारी जिंदगी खुशियों से महकती रहे।
8. मेरी हर दुआ में आपका नाम आता है,
आपका साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान लाता है।
करवा चौथ पर बस यही चाहती हूं,
हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता जाए।
हैप्पी करवा चौथ! आप हमेशा खुश रहें।
हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत होता जाए।
9. आपके साथ बिताया हर पल खास है,
आपकी खुशी मेरे दिल के सबसे पास है।
करवा चौथ पर यही अरमान है,
आपका साथ रहे, बस इतनी सी आस है।
करवा चौथ मुबारक हो!
जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ मिले।
हमारा प्यार हमेशा कायम रहे।
10. चांद का इंतजार भी खास हो जाता है,
जब आपके साथ का एहसास हो जाता है।
करवा चौथ पर दिल से यही दुआ है,
हमारा रिश्ता हमेशा प्यार से आबाद रहे।
हैप्पी करवा चौथ!
आपके साथ जिंदगी का हर पल खूबसूरत बने।
हमारा रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा रहे।
11. आपके साथ से मेरी हर सुबह खास है,
आपका प्यार ही मेरे जीवन की मिठास है।
इस करवा चौथ बस इतनी सी दुआ है,
हमारा साथ हमेशा बना रहे।
करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं!
हमारा प्यार हर दिन गहरा होता जाए।
हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे।
12. चांद की रोशनी आपके जीवन में खुशियां लाए,
हमारे रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ाए।
इस करवा चौथ मेरी बस यही अरदास है,
आपका साथ हमेशा मेरे पास रहे।
हैप्पी करवा चौथ!
13. आपकी खुशी में मेरी खुशी बसती है,
आपके बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है।
इस करवा चौथ यही वादा करती हूं,
हर हाल में आपका साथ निभाती रहूंगी।
करवा चौथ मुबारक हो!
हमारा रिश्ता प्यार से भरा रहे।
हमारा भरोसा हमेशा कायम रहे।
14. हर दिन आपके नाम हो,
हर खुशी आपके साथ हो।
करवा चौथ पर यही दुआ है,
हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार की बरसात हो।
हैप्पी करवा चौथ!
15. आपकी हंसी से घर में रौनक रहती है,
आपके साथ से जिंदगी खूबसूरत लगती है।
इस करवा चौथ यही कामना है,
हमारी जोड़ी पर हमेशा खुशियों की छाया रहे।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!
16. चांद की तरह आपका चेहरा चमकता रहे,
हमारे रिश्ते में प्यार हमेशा महकता रहे।
करवा चौथ पर यही दुआ करते हैं,
हमारा साथ हर जन्म में बना रहे।
हैप्पी करवा चौथ!
आपका साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
हमेशा यूं ही साथ बने रहें।
17. आपकी खुशी में मेरी खुशी बसती है,
आपके साथ से जिंदगी संवरती है।
इस करवा चौथ बस यही चाहत है,
हमारे प्यार की कहानी यूं ही चलती रहे।
करवा चौथ मुबारक हो!
18. कभी हंसी, कभी रूठना मनाना,
इन्हीं पलों से खूबसूरत है हमारा अफसाना।
करवा चौथ पर बस यही कहना है,
हर जन्म में आपका ही साथ पाना है।
हैप्पी करवा चौथ! जिंदगी के हर सफर में साथ रहें।
हमेशा एक-दूसरे का हाथ थामे रहें।
19. आपका साथ मेरी ताकत बन जाए,
हर मुश्किल में प्यार हमारा जीत जाए।
करवा चौथ पर यही दुआ है,
हमारा रिश्ता हर दिन और मजबूत बन जाए।
करवा चौथ की शुभकामनाएं!
20. चांद निकले तो आपके साथ देखूं,
हर खुशी आपके साथ बांटूं।
करवा चौथ पर यही ख्वाहिश है,
जिंदगी का हर पल आपके नाम कर दूं।
हैप्पी करवा चौथ!
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