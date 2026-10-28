Karwa Chauth पर पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए भेजें शायरी और विशेज, पढ़कर खिल उठेगा चेहरा 

1. चांद की रोशनी में आपका चेहरा नजर आए,

हर खुशी आपके कदमों में चली आए।

करवा चौथ पर बस इतनी सी दुआ है,

हमारा रिश्ता हर दिन और खूबसूरत बन जाए।

हैप्पी करवा चौथ! आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।

हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और विश्वास बना रहे।

2. आपकी मुस्कान मेरी दुनिया सजाती है,

आपकी खुशी मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है।

करवा चौथ पर बस यही कहना चाहता हूं,

आपके साथ से ही मेरी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है।

करवा चौथ की शुभकामनाएं! आप हमेशा खुश रहें।

हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता जाए।

3. आपकी मुस्कान मेरी पहचान है,

आपका साथ मेरी सबसे बड़ी शान है।

करवा चौथ पर यही कहना चाहता हूं,

आपसे ही मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार है।

हैप्पी करवा चौथ! आप हमेशा मुस्कुराती रहें।

हमारा साथ यूं ही बना रहे।

4. हर दिन आपके साथ खास बन जाता है,

आपका प्यार मेरी दुनिया सजा जाता है।

करवा चौथ पर यही दुआ करता हूं,

हमारा साथ हर जन्म में बना रहे।

करवा चौथ मुबारक हो!

मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपका शुक्रिया।

आपका साथ हमेशा बना रहे।

5. चांद से भी प्यारी आपकी मुस्कान रहे,

आपके जीवन में खुशियों की पहचान रहे।

करवा चौथ पर बस यही पैगाम है,

आपसे ही मेरी दुनिया और आपसे ही मेरी हर शाम है।

हैप्पी करवा चौथ! आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे।

हमारे प्यार में हर दिन नई मिठास आए।