नाक और ठुड्डी पर दिखने वाले छोटे काले दागों से हैं परेशान? जानिए कारण और बचाव के उपाय

Blackheads Causes: खराब लाइफस्टाइल और प्रदूषण के कारण चेहरे पर दाग-धब्बे और पिंपल्स होना आज के समय में आम बात है। लेकिन कुछ लोगों का चेहरा साफ होने के बाद भी नाक और ठुड्डी के आसपास छोटे-छोटे काले निशान दिखाई देते हैं। कई लोग अनजाने में इन्हें गंदगी समझकर बार-बार चेहरा रगड़ते हैं या नाखूनों से दबाकर निकालने की कोशिश करते हैं। इससे त्वचा पर कट लगने के साथ ही निशान भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये काले निशान क्यों होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है।