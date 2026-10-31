पैरों की रूखी और मोटी त्वचा को मुलायम बना सकता है Foot Peel Mask? जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Foot Peel Mask Benefits: सर्दियों के आते ही पैरों की त्वचा रूखी होकर फटने लगती है। ऐसे में लोग स्क्रब करने और फटी एड़ियों पर क्रीम लगाने के साथ ही कई तरह के फुट केयर टिप्स भी फॉलो करते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर फटी एड़ियों को मुलायम बनाने के लिए Foot Peel Mask वायरल हो रहा है। यह मास्क कुछ दिनों बाद पैरों की पुरानी त्वचा को परतों में हटाने में मदद करता है, जिससे नीचे की नई त्वचा दिखाई देने लगती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फुट पील मास्क इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किसे इसका इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए।