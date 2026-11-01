Eco-Friendly Diwali 2026: घर की सजावट से लेकर मजेदार गेम्स तक, इन आसान Ideas से बनाएं दिवाली खास और यादगार

Eco Friendly Diwali Tips: दिवाली खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ समय बिताने का त्योहार है। इस दिन घर की सफाई करने के साथ ही उसे सजाया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं। लेकिन त्योहार की खुशियों के बीच पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मना सकते हैं, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना परिवार के साथ समय बिताकर इस त्योहार को यादगार बनाया जा सके।