सर्दियों में Dry Skin से हैं परेशान? खुजली और रूखेपन से बचने के लिए फॉलो करें ये 7 Skin Care Tips

सर्दियों में बार-बार हाथ धोने, बर्तन साफ करने और सफाई वाले उत्पादों के संपर्क में आने से हाथों की त्वचा रूखी हो सकती है। ऐसे में हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। हाथों के लिए डाइमेथिकोन (Dimethicone) वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्तन धोते समय या सफाई करते समय दस्ताने पहनें, ताकि हाथों की त्वचा सीधे साबुन और सफाई वाले रसायनों के संपर्क में कम आए। अगर रात में हाथ बहुत रूखे हो जाते हैं, तो सोने से पहले पेट्रोलियम जेली लगाकर सूती दस्ताने पहन सकते हैं। इससे त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।