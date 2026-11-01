सर्दियों में Dry Skin से हैं परेशान? खुजली और रूखेपन से बचने के लिए फॉलो करें ये 7 Skin Care Tips

सर्दियों के लिए skin care (Representative Image) Image Credit Magnific
Dry Skin in Winter: सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाओं और नमी के कारण त्वचा रूखी, बेजान और खिंची-खिंची महसूस होने लगती है। इसके चलते कुछ लोगों के चेहरे और हाथों पर पपड़ी जमने के साथ ही खुजली की समस्या भी होने लगती है। ऐसे में त्वचा की सही देखभाल करना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में Dry Skin की समस्या से बचने और त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सर्दियों में बहुत गर्म पानी से नहाने से त्वचा का प्राकृतिक तेल कम हो सकता है। इससे त्वचा ज्यादा रूखी हो सकती है और खुजली या जलन की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए ठंड में बहुत गर्म पानी के बजाय हल्के गुनगुने पानी से 5 से 10 मिनट तक नहाएं। इसके बाद त्वचा को तौलिए से जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से सुखाएं। इसके अलावा, तेज खुशबू वाले साबुन और त्वचा को रूखा बनाने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नहाने के बाद त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाने से उसकी नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके लिए त्वचा को तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं और पूरी तरह सूखने से पहले मॉइस्चराइजर लगाएं। नहाने के करीब तीन मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाना बेहतर होता है। इससे त्वचा में मौजूद नमी को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
सर्दियों में ऐसा मॉइस्चराइजर चुनना चाहिए, जो त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करे। खुशबू वाले उत्पाद कुछ लोगों की त्वचा में जलन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इसलिए खुशबू रहित मॉइस्चराइजर चुनना बेहतर हो सकता है। मॉइस्चराइजर खरीदते समय उसमें सेरामाइड्स (Ceramides), ग्लिसरीन (Glycerin), हायलूरोनिक एसिड (Hyaluronic Acid) या पेट्रोलाटम (Petrolatum) जैसे तत्व देख सकते हैं। ये तत्व त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार,रूखी त्वचा को हटाने के लिए बार-बार स्क्रब करने से रूखापन, खुजली और जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सर्दियों में त्वचा को जोर से रगड़ने और बार-बार स्क्रब करने से बचें। अगर त्वचा सामान्य है और एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ती है, तो इसे सीमित मात्रा में करें। वहीं, संवेदनशील या पहले से रूखी और परेशान त्वचा पर स्क्रब का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है।
सर्दियों में बार-बार हाथ धोने, बर्तन साफ करने और सफाई वाले उत्पादों के संपर्क में आने से हाथों की त्वचा रूखी हो सकती है। ऐसे में हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। हाथों के लिए डाइमेथिकोन (Dimethicone) वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्तन धोते समय या सफाई करते समय दस्ताने पहनें, ताकि हाथों की त्वचा सीधे साबुन और सफाई वाले रसायनों के संपर्क में कम आए। अगर रात में हाथ बहुत रूखे हो जाते हैं, तो सोने से पहले पेट्रोलियम जेली लगाकर सूती दस्ताने पहन सकते हैं। इससे त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सर्दियों में बाहर की हवा के साथ घर के अंदर की हवा भी शुष्क हो सकती है। हीटर चलाने से कमरे में नमी और कम हो सकती है, जिससे त्वचा का रूखापन बढ़ सकता है। ऐसे में ह्यूमिडिफायर (Humidifier) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सर्दियों में भी पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। ठंड के कारण प्यास कम लग सकती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत बनी रहती है। इसलिए पूरे दिन नियमित रूप से पानी पीते रहें। इसके अलावा, खानपान में स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थ, जैसे एवोकाडो और जैतून का तेल शामिल किए जा सकते हैं। इनमें मौजूद स्वस्थ वसा शरीर की सामान्य सेहत के लिए उपयोगी होती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
स्वास्थ्य