Men’s Diwali Outfit Ideas 2026: दिवाली पर स्टाइलिश दिखने के लिए कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक से लें आइडियाज

Diwali के लिए Men Outfit Ideas (Representative Image) Image Credit gemini
Diwali Outfit Ideas for Men: दिवाली में सफाई और डेकोरेशन के साथ ही लोग पूजा-पाठ करने और एक-दूसरे से मिलने के लिए भी तैयार होते हैं। इस खास मौके पर महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी अपने लुक को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। ऐसे में अगर आप इस दिवाली ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न अंदाज में नजर आना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनें, तो कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट और इंडो-वेस्टर्न से जुड़े इन आइडियाज में से चुनकर अपने फेस्टिव लुक को खास बना सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली 2026 के लिए मेन्स फेस्टिव फैशन ट्रेंड्स और कुछ आसान स्टाइलिंग टिप्स, जिनसे आइडियाज लेकर आप तैयार हो सकते हैं।
दिवाली की सफाई के साथ ही लोगों ने कपड़ों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में महिलाओं के लिए तो कई ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा के अलावा दूसरे आउटफिट के विकल्प समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक के लिए कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट, स्ट्रेट फिट कुर्ता-पैंट और हल्की कढ़ाई वाले कुर्ते फेस्टिव लुक के लिए अच्छे विकल्प हैं। इसके अलावा पेस्टल शेड्स, अर्थी कलर्स और हल्के शिमर वाले कपड़े त्योहार पर अच्छे लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद करते हैं, तो सॉलिड कलर का कुर्ता चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा रॉयल लुक चाहिए तो हल्की एम्ब्रॉयडरी या टेक्सचर्ड फैब्रिक वाला आउटफिट ट्राई कर सकते हैं।
मेन्स ट्रेडिशनल लुक के लिए कुर्ता-पायजामा सबसे क्लासिक और आरामदायक विकल्पों में से एक होता है। ऐसे में अगर आप दिवाली के लिए ऐसा आउटफिट खोज रहे हैं, जिसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकें, तो व्हाइट, क्रीम, बेज, मैरून या नेवी ब्लू जैसे रंगों का कुर्ता चुन सकते हैं। इसके साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट पायजामा पेयर करके अच्छा लुक पा सकते हैं। अगर आप थोड़ा मॉडर्न स्टाइल चाहते हैं, तो कुर्ते के साथ स्ट्रेट फिट पैंट चुनें। कुर्ता-पैंट का कॉम्बिनेशन खासतौर पर उन पुरुषों के लिए अच्छा है, जो ट्रेडिशनल कपड़ों में भी थोड़ा फॉर्मल और स्मार्ट दिखना चाहते हैं।
दिवाली के बाद अगर आपके घर में या रिश्तेदारों के यहां शादी से जुड़े फंक्शन होने वाले हैं, तो आप दिवाली के लिए ऐसे कपड़े चुन सकते हैं, जो बाद में भी काम आएं। इसके लिए नॉर्मल कुर्ता-पायजामा के बजाय नेहरू जैकेट और बंदगला जैसे विकल्प चुन सकते हैं, जो आपको क्लासी लुक दे सकते हैं। अगर आप हैवी कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, तो सिंपल कुर्ता-पायजामा के ऊपर प्रिंटेड या टेक्सचर्ड नेहरू जैकेट कैरी कर सकते हैं। प्लेन कुर्ते के साथ हल्की कढ़ाई वाली जैकेट भी अच्छी लगेगी। जैकेट या बंदगला चुनते समय अपनी बॉडी फिटिंग, कपड़े की क्वालिटी और रंगों के कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखें।
अगर आप हर साल दिवाली पर एक जैसा कुर्ता-पायजामा पहनकर बोर हो गए हैं, तो इस दिवाली इंडो-वेस्टर्न लुक ट्राई कर सकते हैं। इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में बहुत ज्यादा डिजाइन या एक्सेसरीज इस्तेमाल करने से बचें। सिंपल कुर्ते के साथ अच्छी फिटिंग वाली पैंट और स्टाइलिश फुटवियर पेयर कर अपने लुक को खास बना सकते हैं। इसके अलावा असिमेट्रिकल कुर्ता, कुर्ते के साथ ट्राउजर, शॉर्ट कुर्ता और डिजाइनर जैकेट जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं। इस तरह का आउटफिट दिवाली पार्टी और दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है।
दिवाली के लिए कपड़ों की खरीदारी करते समय सिर्फ रंग और स्टाइल ही न देखें, बल्कि कपड़े के फैब्रिक का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि पूजा और दिवाली पार्टी के साथ ही घर के काम, पटाखे जलाने और गेम्स जैसी कई गतिविधियां भी होती हैं। ऐसे में स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक कपड़े पहनना भी जरूरी है। इसलिए आउटफिट का रंग और डिजाइन चुनने के साथ ही फैब्रिक का ध्यान रखते हुए खरीदारी करें। इसके लिए आप क्रीम, आइवरी, मैरून, रॉयल ब्लू, ऑलिव ग्रीन और मस्टर्ड जैसे रंगों में कॉटन, लिनेन, सिल्क ब्लेंड और कॉटन सिल्क जैसे फैब्रिक के फेस्टिव आउटफिट चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन में लंबे समय तक पूजा में रहने वाले हैं, तो पेस्टल शेड्स में ऐसा कपड़ा चुनें जिसमें आसानी से बैठने और चलने-फिरने में परेशानी न हो।
ट्रेडिशनल आउटफिट चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, गलत फुटवियर और एक्सेसरीज लुक को अच्छा या खराब बना सकते हैं। ऐसे में अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सही फुटवियर और एक्सेसरीज का चुनाव जरूर करें। इसके लिए आप कुर्ता-पायजामा के साथ कोल्हापुरी चप्पल, मेन्स मोजड़ी या ट्रेडिशनल जूते पहन सकते हैं। वहीं, इंडो-वेस्टर्न लुक के साथ लोफर्स जैसे फुटवियर अच्छे लग सकते हैं। एक्सेसरीज में गले में पतली गोल्ड या सिल्वर चेन, हाथ में एक या दो अंगूठियों के साथ ही घड़ी, पॉकेट स्क्वायर या हल्का ब्रेसलेट जैसी चीजें चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि एक्सेसरीज आउटफिट के रंग और डिजाइन के हिसाब से ही स्टाइल करें। साथ ही, एक साथ बहुत सारी एक्सेसरीज पहनने से बचें।
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