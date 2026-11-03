Men’s Diwali Outfit Ideas 2026: दिवाली पर स्टाइलिश दिखने के लिए कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक से लें आइडियाज

दिवाली के लिए कपड़ों की खरीदारी करते समय सिर्फ रंग और स्टाइल ही न देखें, बल्कि कपड़े के फैब्रिक का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि पूजा और दिवाली पार्टी के साथ ही घर के काम, पटाखे जलाने और गेम्स जैसी कई गतिविधियां भी होती हैं। ऐसे में स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक कपड़े पहनना भी जरूरी है। इसलिए आउटफिट का रंग और डिजाइन चुनने के साथ ही फैब्रिक का ध्यान रखते हुए खरीदारी करें। इसके लिए आप क्रीम, आइवरी, मैरून, रॉयल ब्लू, ऑलिव ग्रीन और मस्टर्ड जैसे रंगों में कॉटन, लिनेन, सिल्क ब्लेंड और कॉटन सिल्क जैसे फैब्रिक के फेस्टिव आउटफिट चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन में लंबे समय तक पूजा में रहने वाले हैं, तो पेस्टल शेड्स में ऐसा कपड़ा चुनें जिसमें आसानी से बैठने और चलने-फिरने में परेशानी न हो।