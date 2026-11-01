Diwali पर फ्रेश और ग्लोइंग दिखने के लिए जानें फेस पैक बनाने से लेकर खानपान और स्किन केयर से जुड़े जरूरी टिप्स

Glowing Skin Tips for Diwali: दिवाली पर घर की सफाई और सजावट के साथ ही तैयार होते समय ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा साफ, फ्रेश और चमकदार नजर आए। लेकिन घर की सफाई, खरीदारी, देर रात तक जागने और ऑफिस के काम को मैनेज करने की वजह से चेहरे पर थकान दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग के साथ ही फ्रेश दिखाना चाहते हैं, तो अपने स्किन केयर रूटीन में यहां बताए गए टिप्स शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर फ्रेश दिखने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।