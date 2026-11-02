Diwali 2026 से पहले किचन, बाथरूम और पूजा घर की सफाई के लिए अपनाएं ये टिप्स, कम समय में चमकेगा घर

अगर आप वर्किंग हैं या किसी दूसरी वजह से दिवाली की सफाई अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम समय में सफाई पूरी करने के लिए एक साथ पूरा घर साफ करने के बजाय एक कमरे की सफाई पूरी करें और फिर दूसरे कमरे में जाएं। इससे सामान इधर उधर बिखरने से बचेगा। सफाई शुरू करते समय सामान ढूंढने में समय न लगे, इसके लिए बाल्टी, कपड़े, ब्रश और क्लीनर जैसी चीजें एक टोकरी में रख लें। इससे जरूरत पड़ने पर सामान आसानी से मिल जाएगा। दिवाली आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए अगर आपका घर बड़ा है या आपके पास सफाई के लिए कम समय है, तो हर चीज की गहरी सफाई करने के बजाय जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। सभी कमरों और सामान की सफाई के लिए समय बांट लें और तय समय में काम पूरा करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अकेले सफाई करने के बजाय परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल करें। कोई पर्दे धो सकता है, कोई अलमारी व्यवस्थित कर सकता है और कोई फर्श साफ कर सकता है। काम बांटने से सफाई जल्दी पूरी हो सकती है। सफाई के बाद सामान को व्यवस्थित करके तय जगह पर रखें। इससे घर साफ दिखाई देगा और जरूरत के समय चीजें खोजने में परेशानी नहीं होगी।