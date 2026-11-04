दिवाली रंगोली डिजाइन 2026: गेट से मंदिर तक सजाएं घर, जानें फूलों, दीयों और लक्ष्मी पादुका वाली रंगोली बनाने के टिप्स

अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता है या आपने पहले कभी रंगोली नहीं बनाई है और इस साल इसे बनाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहली बार में ही बड़ी या मुश्किल डिजाइन बनाने के बजाय छोटे फूल, गोल आकार, पत्तियां या दीये वाली सिंपल रंगोली की डिजाइन चुन सकते हैं। इसके बाद रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले उस जगह के फर्श को साफ करें, जहां आपको रंगोली बनानी है। शुरुआत में चॉक या पेंसिल से हल्की आउटलाइन बना लेना भी अच्छा रहता है। इससे रंगोली का आकार बिगड़ने का डर कम रहता है और रंग भरना भी आसान हो जाता है। इसके बाद इसमें रंग या फूलों की रंग-बिरंगी पंखुड़ियां भर दें। इसे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए आसपास दीये भी रख सकते हैं।