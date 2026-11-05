दिवाली पर किसे क्या गिफ्ट दें? जानें दोस्तों, बच्चों और परिवार से लेकर कलीग्स के लिए बजट फ्रेंडली आइडियाज

दिवाली पर गिफ्ट जितना खास होता है, उसकी पैकिंग भी उतनी ही मायने रखती है। अच्छी पैकिंग से साधारण सा तोहफा भी मंहगा लगने लगता है। इसके लिए आप रंगीन गिफ्ट पेपर, रिबन, जूट की डोरी, छोटे फूल और सजावटी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर रिबन बांधकर एक छोटा सा शुभकामना संदेश लगा दें। वहीं, हैंडमेड गिफ्ट के लिए क्राफ्ट पेपर और जूट की डोरी से पैकिंग कर सकते हैं। अगर आप पैकिंग को थोड़ा पारंपरिक लुक देना चाहते हैं, तो उस पर छोटा सा दीया या रंगोली डिजाइन भी बना सकते हैं।