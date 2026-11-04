दिवाली की मिठास बढ़ाएंगी ये 9 रेसिपीज, शाही पिस्ता लड्डू से लेकर मावा कचौड़ी तक करें ट्राई

विधि- कढ़ाही में देसी घी गर्म करके उसमें सामक का आटा डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 15 मिनट तक सुनहरा भूरा होने तक भून लें।

दूसरे बर्तन में पानी और चीनी डालकर एक तार की चाशनी बना लें। फिर भुने हुए गर्म आटे में चाशनी थोड़ी-थोड़ी करके डालें और तेज हाथ से लगातार चलाते रहें ताकि गुठली न बने। जब मिश्रण कढ़ाही छोडऩे लगे और घी किनारे छोडऩे लगे, तब उसमें इलायची पाउडर मिला दें। छोटी-छोटी स्टील की कटोरियों में नीचे घी लगाकर उस पर ड्राई फ्रूट्स डालकर तैयार रखें। अब बिना देरी किए गर्म हलवे के मिश्रण को चम्मच की मदद से उन कटोरियों में ड्राई फू्रट्स के ऊपर डालें। चौथाई से आधा इंच तक भरें। यह काम बहुत फुर्ती से करना होता है, क्योंकि यह मिश्रण बहुत जल्दी जम जाता है। चम्मच के पिछले हिस्से से दबाकर समतल कर लें। एक घंटे के लिए ठंडा होने और सेट होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद चाकू की मदद से किनारों को ढीला करें, सोहन हलवा कटोरी से आसानी से बाहर निकल आएगा।