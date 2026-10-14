Yami Gautam की फेवरेट कांगड़ी धाम का मीठा भात कैसे बनता है? जानें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी

Yami Gautam: अभिनेत्री यामी गौतम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'नई नवेली' को लेकर चर्चा में हैं, जो 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यामी गौतम मूल रूप से बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने अपनी पसंदीदा हिमाचली धाम के रूप में कांगड़ी धाम का जिक्र किया था। इस धाम में कई तरह के पारंपरिक पकवान परोसे जाते हैं, जिनमें मीठे चावल यानी मीठा भात भी खास जगह रखते हैं। ऐसे में अगर आप इस नवरात्रि मीठे में कुछ खास बनाने की सोच रहे हैं, तो कांगड़ी धाम की यह पारंपरिक रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं मीठा भात बनाने के लिए जरूरी सामग्री और इसकी आसान विधि।