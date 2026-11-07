Diwali 2026 पर चाहिए परफेक्ट मेकअप लुक? जानें स्किन प्रेप, फाउंडेशन और लिपस्टिक चुनने का सही तरीका 

Diwali के लिए Makeup Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Diwali Makeup 2026: दिवाली पर पूजा के लिए तैयार होने के साथ ही कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए फोटो या वीडियो बनाने के लिए ट्रेडिशनल लुक अपनाते हैं। इसके लिए वे कई टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने के साथ ही स्टाइलिंग आइडिया भी खोजते हैं। वहीं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाने के लिए भी अपने लुक को खास बनाना चाहते हैं। ऐसे में दिवाली आउटफिट के साथ मेकअप भी सही हो, तो फेस्टिव लुक में चार चांद लग सकते हैं। अगर आप भी ऐसा मेकअप लुक खोज रही हैं, जो चेहरे पर अच्छा लगे और फोटो में भी खूबसूरत दिखे, तो स्किन की तैयारी से लेकर फाउंडेशन, आई मेकअप और लिपस्टिक के सही शेड चुनने तक ये मेकअप टिप्स अपना सकती हैं।
अच्छा मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप करना जरूरी है। अगर स्किन बहुत रूखी या ऑयली है, तो मेकअप सही तरह से नहीं बैठता और ड्राई स्किन होने पर मेकअप कुछ समय बाद पैची दिख सकता है।
सर्दियों के आते ही चेहरा ज्यादा ड्राई होने लगता है। ऐसे में नॉर्मल फाउंडेशन के बजाय हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इस्तेमाल करना नेचुरल लुक के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, फाउंडेशन चुनते समय सिर्फ फाउंडेशन टोन के अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए जानते है।
फेस्टिव और वेडिंग सीजन में शिमरी आई मेकअप काफी अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली शिमरी आई मेकअप के लिए कुछ लुक्स ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां बताए गए टिप्स अपना सकती हैं।
लिपस्टिक का सही शेड न चुनने से अच्छा मेकअप भी फीका लग सकता है। वहीं, लिपस्टिक का शेड सही हो, तो बिना ज्यादा मेकअप के भी चेहरा खिला-खिला दिख सकता है। ऐसे में आप दिवाली आउटफिट के लिए नीचे दिए गए टिप्स की मदद से लिप कलर चुन सकती हैं।
ध्यान दें, अगर आंखों पर शिमरी और हैवी मेकअप किया है, तो लिपस्टिक का रंग हल्का रख सकती हैं। वहीं, आंखों का मेकअप हल्का है, तो रेड, वाइन या बेरी जैसे गहरे रंग भी चुन सकती हैं।
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