Diwali 2026 पर चाहिए परफेक्ट मेकअप लुक? जानें स्किन प्रेप, फाउंडेशन और लिपस्टिक चुनने का सही तरीका 

Diwali Makeup 2026: दिवाली पर पूजा के लिए तैयार होने के साथ ही कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए फोटो या वीडियो बनाने के लिए ट्रेडिशनल लुक अपनाते हैं। इसके लिए वे कई टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने के साथ ही स्टाइलिंग आइडिया भी खोजते हैं। वहीं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाने के लिए भी अपने लुक को खास बनाना चाहते हैं। ऐसे में दिवाली आउटफिट के साथ मेकअप भी सही हो, तो फेस्टिव लुक में चार चांद लग सकते हैं। अगर आप भी ऐसा मेकअप लुक खोज रही हैं, जो चेहरे पर अच्छा लगे और फोटो में भी खूबसूरत दिखे, तो स्किन की तैयारी से लेकर फाउंडेशन, आई मेकअप और लिपस्टिक के सही शेड चुनने तक ये मेकअप टिप्स अपना सकती हैं।