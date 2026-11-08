Diwali पर अपनों को भेजने के लिए खोज रहे हैं शुभकामना संदेश? यहां से चुनें विशेज, मैसेज, कोट्स और स्टेटस

Diwali Wishes 2026: दिवाली पर घर की सफाई और सजावट के साथ लोग अपनों से मिलते हैं, मिठाइयां और तरह-तरह के पकवान खाते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अगर आप इस साल किसी वजह से अपने परिवार या दोस्तों से दूर हैं, तो यहां दिए गए विशेज और मैसेज सोशल मीडिया या WhatsApp के जरिए भेजकर उन्हें दिवाली की बधाई दे सकते हैं। इसके अलावा, रिश्तेदारों, दोस्तों और ऑफिस के साथियों के साथ भी ये शुभकामनाएं शेयर कर सकते हैं। यहां दिए गए फोटो कैप्शन की मदद से आप अपनी दिवाली की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं।