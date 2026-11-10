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भाई दूज पर क्या गिफ्ट दें? ज्वेलरी से लेकर स्मार्टवॉच तक, ये गिफ्ट आइडियाज आएंगे काम

Bhai Dooj: भाई दूज पर गिफ्ट के लिए आइडिया तलाश रहे हैं, तो यहां कम बजट से लेकर प्रीमियम रेंज तक के कई विकल्प मिलेंगे। इन स्टाइलिश और उपयोगी तोहफों में से अपनी पसंद और बजट के अनुसार गिफ्ट चुन सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 10 Nov 2026, 11:42 AM IST

Bhai Dooj Gift Ideas

Bhai Dooj के लिए Gift Ideas (representative image) image credit chatgpt

Bhai Dooj Gift Ideas: दीपों के पर्व दीपावली के बाद भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पावन पर्व भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करने के साथ ही भोजन कराती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देने के साथ ही उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी बहन के लिए गिफ्ट आइडियाज खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए आइडियाज में से चुनकर खरीदारी कर सकते हैं।

भाई दूज पर बहनों को बजट के अनुसार दें उपयोगी और स्टाइलिश गिफ्ट

भाई दूज पर तिलक लगवाने के बाद भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। ऐसे में अगर आप 500 रुपये तक के बजट में डेली काम आने वाला गिफ्ट खोज रहे हैं, तो हेयर एक्सेसरीज, ज्वेलरी, स्टोल, जर्नल और स्किन केयर जैसी चीजें दे सकते हैं। वहीं अगर आपका बजट 500 से 2,000 रुपये तक का है, तो हैंडबैग या स्लिंग बैग, ट्रेंडी ब्रेसलेट का सेट, पसंदीदा ब्रांड का स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट ले सकते हैं। 2,000 रुपये से ऊपर के बजट में स्मार्टवॉच, हेडफोन या कोई दूसरा गैजेट, अच्छी साड़ी या सूट का कपड़ा, हल्की सोने या चांदी की ज्वेलरी भी दे सकते हैं। ध्यान दें, स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट खरीदते समय बहन की स्किन टाइप का ध्यान रखें।

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भाई दूज पर भाई के लिए बजट में मिलने वाले इन शानदार गिफ्ट आइडियाज में से चुनें तोहफा

आज के समय में कुछ बहनें भी भाई को रिटर्न गिफ्ट देती हैं। ऐसे में अगर आप भाई के लिए 500 रुपये तक में गिफ्ट खोज रही हैं, तो नाम या इनिशियल नेम वाला कीचेन, मग, डायरी, पेन, डेस्क पर रखने लायक छोटा पौधा और होममेड खाने की चीजें दे सकती हैं। 500 से 1,500 रुपये तक के बजट में ग्रूमिंग किट, वॉलेट या कार्ड होल्डर, पावर बैंक या फास्ट चार्जिंग केबल और उसकी पसंद की किताब ले सकती हैं। वहीं 1,500 से 3,000 रुपये तक के बजट में ब्लूटूथ इयरफोन, अच्छी घड़ी या फिटनेस बैंड और कुर्ता-जैकेट जैसी चीजें चुन सकती हैं।

भाई दूज पर भाई के लिए कम खर्च में अपने हाथों से तैयार करें DIY गिफ्ट

अगर आप भाई के लिए बाजार से गिफ्ट खरीदने के बजाय खुद कुछ DIY बनाने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए आइडियाज में से चुन सकती हैं।

  • मेमोरी जार: एक कांच की साफ बोतल या जार में बचपन की फोटो के साथ बातें, शरारतें और उसकी तारीफ के छोटे पर्चे भरकर दें। हर पर्चे पर एक याद लिखें।
  • फोटो कोलाज या फ्रेम: पुरानी तस्वीरें प्रिंट कराकर चार्ट या फ्रेम पर चिपकाएं। प्रिंटिंग का खर्च मामूली आता है।
  • हैंडमेड कार्ड: मोटे कागज पर हाथ से लिखा संदेश कई बार बाजार के कार्ड से बेहतर लगता है।
  • घर की बेकिंग या मिठाई का हैम्पर: अगर आपका भाई आपसे दूर रहता है, तो आप कुकीज, लड्डू या ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों को सुंदर डिब्बे में पैक करके उसे दे सकती हैं।
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