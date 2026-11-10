दीपावली के बाद दीये, लाइट्स और सजावट का सामान कैसे रखें सुरक्षित? जानें रीयूज और स्मार्ट स्टोरेज टिप्स

Diwali Decoration Reuse Ideas (representative image) image credit gemini
Diwali Decoration Storage Tips: दिवाली पर घर को सजाने के लिए लोग दीये, रंग-बिरंगी लाइट्स, झालर, फूल और कई तरह का सजावट का सामान खरीदते हैं। त्योहार खत्म होने के बाद अक्सर समझ नहीं आता कि इस सामान का क्या करें। कुछ लोग इसे जल्दबाजी में किसी डिब्बे में भरकर रख देते हैं, जिससे अगले साल तक सामान खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली की सजावट के सामान को अगले साल दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसे सुरक्षित रखने के आसान हैक्स और टिप्स खोज रहे हैं, तो यहां बताए गए तरीके आपके काम आ सकते हैं।
दिवाली के बाद लाइट्स और झालर को सही तरीके से रखना जरूरी है। अगर इन्हें बिना समेटे किसी डिब्बे में डाल दिया जाए, तो तार आपस में उलझ सकते हैं और खिंचने से खराब भी हो सकते हैं। इसलिए इन्हें रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें।
दिवाली की सजावट में फूलों और रंगोली का खास इस्तेमाल होता है। त्योहार के बाद घर में गेंदे की माला, फूलों की पंखुड़ियां और रंगोली का बचा हुआ सामान रह जाता है। इन्हें सीधे कूड़े में डालने के बजाय सही तरीके से इस्तेमाल या अलग किया जा सकता है।
दिवाली के दौरान घर में मेहमानों का आना-जाना, पकवान बनाना और दीये जलाना लगा रहता है। ऐसे में सजावट का सामान हटाने के बाद आप घर की सफाई के लिए यहां दिए गए टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि अगले साल दिवाली पर सजावट का सामान ढूंढने और उसे ठीक करने में ज्यादा समय न लगे, तो अभी से उसकी सही पैकिंग कर लें। कुछ छोटी-छोटी आदतें अगले साल आपका काम आसान कर सकती हैं।
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