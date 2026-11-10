दीपावली के बाद दीये, लाइट्स और सजावट का सामान कैसे रखें सुरक्षित? जानें रीयूज और स्मार्ट स्टोरेज टिप्स

Diwali Decoration Storage Tips: दिवाली पर घर को सजाने के लिए लोग दीये, रंग-बिरंगी लाइट्स, झालर, फूल और कई तरह का सजावट का सामान खरीदते हैं। त्योहार खत्म होने के बाद अक्सर समझ नहीं आता कि इस सामान का क्या करें। कुछ लोग इसे जल्दबाजी में किसी डिब्बे में भरकर रख देते हैं, जिससे अगले साल तक सामान खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली की सजावट के सामान को अगले साल दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसे सुरक्षित रखने के आसान हैक्स और टिप्स खोज रहे हैं, तो यहां बताए गए तरीके आपके काम आ सकते हैं।