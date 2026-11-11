ठंड में क्यों होने लगती है त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते? जानें विंटर रैश के कारण

Winter Rash: सर्दियों का मौसम आते ही हवा में ठंडक बढने के साथ ही नमी की कमी हो जाती है, जिसके चलते स्किन खिंची-खिंची लगने के साथ ही रूखापन भी बढ जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की स्किन लाल होने के साथ ही उस पर पपडी जमने लगती है और खुजली भी बढ जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं।