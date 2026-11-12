छुट्टियों पर जाने से पहले ट्राई करें ये 4 सेलिब्रिटी स्टाइल नेल आर्ट, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Celebrity Nail Art Designs: सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही लोग वेकेशन के लिए ट्रिप की प्लानिंग भी करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में कहीं जाने का प्लान बना रही हैं और फोटोज और वीडियोज बनाने की सोच रही हैं, तो आउटफिट और मेकअप की तैयारी के साथ ही हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेल आर्ट भी कर सकती हैं। आइए देखते हैं सेलिब्रिटीज स्टाइल नेल आर्ट, जिनसे आइडिया लेकर आप अपने वेकेशन के लिए नेल आर्ट करा सकती हैं।