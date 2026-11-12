12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

छुट्टियों पर जाने से पहले ट्राई करें ये 4 सेलिब्रिटी स्टाइल नेल आर्ट, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Celeb Nails Ideas: वेकेशन पर जाने के लिए नेल आर्ट डिजाइन तलाश रही हैं, तो यहां दिए गए सेलिब्रिटी स्टाइल फ्रेंच टिप से लेकर क्रोम नेल्स तक के डिजाइन्स से इंस्पिरेशन लेकर अपनी पसंद के अनुसार इन्हें रीक्रिएट कर सकती हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Updated: 12 Nov 2026, 2:16 PM IST

celebrity nail art

celebrity nail art (file photo) image credit instagram/selenagomez and kritisanon

Celebrity Nail Art Designs: सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही लोग वेकेशन के लिए ट्रिप की प्लानिंग भी करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में कहीं जाने का प्लान बना रही हैं और फोटोज और वीडियोज बनाने की सोच रही हैं, तो आउटफिट और मेकअप की तैयारी के साथ ही हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेल आर्ट भी कर सकती हैं। आइए देखते हैं सेलिब्रिटीज स्टाइल नेल आर्ट, जिनसे आइडिया लेकर आप अपने वेकेशन के लिए नेल आर्ट करा सकती हैं।

फ्रेंच टिप (French Tip)

फ्रेंच टिप नेल कभी भी फैशन और ट्रेंड से बाहर नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार नेल आर्ट कराने का सोच रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डिजाइन चुनें जो हर मौके और आउटफिट के साथ फिट बैठे, तो आप यह करा सकती हैं।

शादी की टेंशन के बीच ऐसे रखें Bride-to-Be अपनी सेहत का ख्याल, काम आएंगे ये Tips

ये भी पढ़ें
Bride To Be Tips

घर पर ऐसे कर सकते हैं फ्रेंच टिप

  • बेस कोट लगाएं
  • नाखूनों पर हल्की न्यूड या सॉफ्ट पिंक पॉलिश लगाएं और सूखने दें
  • सफेद पॉलिश से नाखून के किनारे पर सीधी और साफ लाइन बनाएं
  • ऊपर से टॉप कोट लगाएं

ब्लैक (Black)

अगर आप डार्क रंग में नेल आर्ट कराने का सोच रही हैं, लेकिन रंग-बिरंगे ऑप्शन नहीं चाहती हैं और इसलिए समझ नहीं पा रही हैं कि कौन सा रंग चुनें, तो काला रंग सबसे सेफ ऑप्शन है। छोटे नाखूनों पर ग्लॉसी ब्लैक पॉलिश साफ-सुथरी और स्टाइलिश लगती है। छोटे नाखून सफर में भी आसान रहते हैं, क्योंकि उनके टूटने या फंसने का डर कम रहता है। ऐसे में अगर आप फेक नेल नहीं लगाना चाहती हैं, तो ये करा सकती हैं।

घर पर ऐसे कर सकते है ब्लैक नेल आर्ट

  • नाखूनों को हल्की स्क्वेयर शेप देने के बाद सतह बफ करें
  • बेस कोट लगाएं
  • ब्लैक पॉलिश के दो पतले कोट लगाएं, हर कोट को थोड़ा सूखने दें
  • ऊपर से हाई-शाइन टॉप कोट लगाएं

डीप रेड या बरगंडी (Deep Red)

गहरा लाल या बरगंडी रंग इंडियन ट्रेडिशनल के साथ-साथ वेस्टर्न लुक पर भी खूब जंचता है। शाम के डिनर से लेकर बीच पार्टी तक, हर मौके पर यह रंग आपके नाखूनों को खूबसूरत लुक देता है। खासतौर पर न्यूट्रल और अर्थ-टोन वाले आउटफिट्स के साथ यह रंग और भी निखरकर आता है। ऐसे में आप भी इस नेल आर्ट को ट्राई कर सकती हैं।

ऐसे लगाएं

  • सबसे पहले साफ नाखूनों पर बेस कोट लगाएं।
  • नेल पॉलिश के दो से तीन पतले कोट लगाएं। ध्यान दें, पहला पतला कोट सूखने के बाद दूसरा कोट लगाएं, ताकि धारियां न पड़ें
  • आखिर में ग्लॉसी टॉप कोट लगाकर चमकदार फिनिश दें।

क्रोम नेल्स (Chrome Nail Art )

क्रोम नेल्स लाइट में चमकते हैं। यह लुक मिनिमल होने के बाद भी काफी अलग और अच्छा भी दिखता है, खासकर सिल्वर ज्वेलरी और स्लीक लुक के साथ। ऐसे में अगर आप अपने वेकेशन के लिए ऐसा कुछ सोच रही हैं, तो यह ट्राई कर सकती हैं।

घर पर कैसे करें क्रोम नेल्स?

  • बेस कोट लगाएं
  • ब्लैक, वाइन, मरून, रेड या न्यूट्रल नेल पॉलिश में से अपनी पसंद का नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं
  • सिलिकॉन एप्लीकेटर से क्रोम पाउडर को नाखून पर हल्के हाथ से रगड़ें, जब तक मिरर जैसी फिनिश न आ जाए
  • नो-स्मज टॉप कोट से सील करें
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.