परफेक्ट स्माइल पाने के चक्कर में दांतों को न कर बैठें खराब, जानें क्या है Teeth Shaving 

Teeth Shaving के नुकसान (Representative Image) Image Credit Magnific
Teeth Shaving Side Effects: फैशन और ब्यूटी को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन इंफ्लुएंसर तरह-तरह के हैक्स और टिप्स शेयर करते रहते हैं। ऐसे ही कभी दांतों को सजाने के लिए टूथ ज्वेलरी या टूथ जेम्स (Tooth Jewelry या Tooth Gems) शेयर करते हैं, तो कभी बिना जरूरत के डेंटल ब्रेसेस (Dental Braces) लगाने के हैक्स देते हैं। ऐसा ही दांतों से जुडा एक और Teeth Shaving भी है, जिसमें नेल फाइल जैसी चीजों से दांतों को घिसा जाता है। आइए जानते हैं यह क्या होता है और ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, टीथ शेविंग को दांतों की रीशेपिंग और दांतों की कंटूरिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसीजर में डेंटिस्ट या ऑर्थोडॉन्टिस्ट एक्स-रे और जांच के बाद एनामेल (दांत की सबसे बाहरी और सख्त परत) की बहुत कम परत हटाकर दांत की शेप ठीक करते हैं। इसे बाइट ठीक करने के लिए, ऊंचे-नीचे या अनबैलेंस्ड दांतों को बराबर करने के लिए, हल्के चिप हुए या टूटे दांत की शेप ठीक करने के लिए या ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है।
अगर सोशल मीडिया के चक्कर में या किसी और वजह से आपने Teeth Shaving खुद से कर लिया है, तो दोबारा दांतों को घिसने की गलती न करें और जल्द से जल्द डेंटिस्ट से संपर्क करें।
अगर आपको अपने दांतों की शेप या साइज पसंद नहीं है, तो घर पर कोई भी टिप्स या हैक्स फॉलो करने के बदले किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट से कंसल्ट करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। डेंटिस्ट आपकी समस्या और दांतों की हालत के अनुसार रीशेपिंग, बॉन्डिंग, वेनियर या ब्रेसेस में से सही ऑप्शन चुन सकते हैं।
एनामेल बचाने के लिए आप अपने डेली रूटीन में इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं-
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डेंटिस्ट की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। दांत से जुडी परेशानी होने पर डेंटिस्ट से संपर्क करें।
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