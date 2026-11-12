परफेक्ट स्माइल पाने के चक्कर में दांतों को न कर बैठें खराब, जानें क्या है Teeth Shaving 

Teeth Shaving Side Effects: फैशन और ब्यूटी को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन इंफ्लुएंसर तरह-तरह के हैक्स और टिप्स शेयर करते रहते हैं। ऐसे ही कभी दांतों को सजाने के लिए टूथ ज्वेलरी या टूथ जेम्स (Tooth Jewelry या Tooth Gems) शेयर करते हैं, तो कभी बिना जरूरत के डेंटल ब्रेसेस (Dental Braces) लगाने के हैक्स देते हैं। ऐसा ही दांतों से जुडा एक और Teeth Shaving भी है, जिसमें नेल फाइल जैसी चीजों से दांतों को घिसा जाता है। आइए जानते हैं यह क्या होता है और ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है।