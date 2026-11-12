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नेल पॉलिश सुखाने वाली UV लाइट से हाथों की त्वचा को कितना नुकसान? जानें क्या कहती है रिसर्च

UV Nail Lamp:जेल मैनीक्योर के दौरान इस्तेमाल होने वाली नीली-बैंगनी रोशनी त्वचा को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? जानिए UV लैंप से जुड़े खतरे को लेकर रिसर्च में क्या खुलासा हुआ है।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 12 Nov 2026, 9:54 PM IST

UV Nail Lamp

UV Nail Lamp से कैंसर होता है? (Representative Image) Image Credit Magnific

UV Lamp: पार्लर या नेल सैलून में जेल मैनीक्योर करवाते समय हाथों को कुछ मिनटों के लिए एक छोटी सी मशीन में रखना पड़ता है, जिससे नेल पॉलिश जल्दी सूख जाती है। इस मशीन से नीली-बैंगनी रोशनी निकलती है और इसे UV लैंप कहते हैं। इस लैंप से निकलने वाली रोशनी को लेकर हुई रिसर्च में सामने आया है कि इससे स्किन कैंसर और समय से पहले एजिंग का खतरा हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नेल सैलून के UV लैंप से स्किन कैंसर और एजिंग का खतरा कितना है और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं।

नेल सैलून में UV लैंप का इस्तेमाल क्यों होता है?

UV लैंप का इस्तेमाल नेल एक्सटेंशन को सेट करने और नेल पॉलिश को सुखाने के लिए किया जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, UV लैंप से अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें निकलती हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनके संपर्क में आने से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और त्वचा समय से पहले बूढ़ी हो सकती है। UV किरणें त्वचा में गहराई तक जाकर कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

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क्या नेल लैंप से स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा है?

अमेरिका की जॉर्जिया रीजेंट्स यूनिवर्सिटी (Georgia Regents University) के रिसर्चर्स ने 16 सैलून में इस्तेमाल होने वाली 17 UV लाइट यूनिट की जांच की। इसमें सामने आया कि अलग-अलग सैलून में अलग-अलग तरह के बल्ब इस्तेमाल किए जा रहे थे। इनसे निकलने वाली UV किरणों की मात्रा में भी काफी अंतर था। रिसर्च में यह भी पाया गया कि ज्यादा वॉट वाले लैंप से अधिक UV रेडिएशन निकल सकता है।

किस UV लैंप से खतरा है, यह किस पर निर्भर करता है?

नेल सैलून में ग्राहक आमतौर पर पॉलिश सुखाने के लिए ही कुछ मिनट तक हाथों को UV लैंप के नीचे रखते हैं। रिसर्च के अनुसार, त्वचा को नुकसान पहुंचने की बात पर भी निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति कितनी बार जेल मैनीक्योर करवाता है और कितनी देर तक UV किरणों के संपर्क में रहता है।

साल 2014 में हुई स्टडी के बाद सामने आई रिसर्च में भी UV नेल लैंप और स्किन कैंसर के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया। साल 2020 में 40 साल से कम उम्र के लोगों के हाथों और नाखूनों में स्किन कैंसर के मामलों से जुड़ी पुरानी रिसर्च की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि UV जेल मैनीक्योर से कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो सकता है। हालांकि, इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है।

UV लैंप के नुकसान से बचने के लिए क्या कर सकते हैं?

UV लैंप के संपर्क में आने से त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं।

  • मैनीक्योर करवाने से पहले हाथों पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन लगाएं।
  • UV किरणों से बचाव के लिए उंगलियों के सिरे खुले हुए UV प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहन सकते हैं।
  • बार-बार जेल मैनीक्योर करवाने से बचें।
  • नेल सैलून में UV लैंप के नीचे हाथ रखने का समय कम से कम रखें।

डिस्क्लेमर: यह लेख रिसर्च और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। त्वचा या नाखूनों से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें।

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