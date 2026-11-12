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क्या आपकी आंखों का रंग भी अचानक बदल रहा है? इन बीमारियों का हो सकता है संकेत

Eye Color Change: आंखों का रंग बदलने के पीछे मोतियाबिंद और आंखों में सूजन समेत कौन-कौन सी वजहें हो सकती हैं? आइए जानते हैं कि किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 12 Nov 2026, 4:39 PM IST

Eye Color

Eye Color बदले के कारण (Representative Image) Image Credit Magnific

Change In Eye Color: आंखों का रंग आमतौर पर बचपन के बाद नहीं बदलता। इसलिए कई लोग फैशन के लिए या आंखों में पावर की वजह से लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों की आंखों का रंग बड़े होने के बाद भी बदलने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आंखों का रंग बदलने के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए।

क्या आंखों का रंग बदल सकता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, आंखों का रंग शुरुआती कुछ सालों के बाद बहुत कम बदलता है। बड़े होने के बाद अगर आंखों का रंग बदलता है, तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए ऐसा दिखे तो आंखों के डॉक्टर (ऑप्थल्मोलॉजिस्ट) से जांच करवा सकते हैं।

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आंखों का रंग बदलने की क्या-क्या वजहें हो सकती हैं?

आइरिस में बदलाव

आइरिस आंख का वह रंगीन हिस्सा है जिसकी वजह से आंखों का रंग दिखता है। किसी वायरस या बीमारी की वजह से इसमें पिगमेंट कम हो सकता है, जिससे रंग हल्का दिख सकता है। यह पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम और स्यूडोएक्सफोलिएशन सिंड्रोम जैसी वजहों से हो सकता है।

मोतियाबिंद

उम्र बढ़ने के साथ आंख का साफ लेंस पीला और धुंधला हो सकता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इससे आइरिस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पुतली के पीछे दिखने वाला सफेद, घना मोतियाबिंद आंखों का रंग अलग होने का भ्रम पैदा कर सकता है।

आर्कस सेनिलिस

उम्र बढ़ने के साथ आइरिस के चारों तरफ नीला, सफेद या स्लेटी रंग का घेरा दिख सकता है। यह कॉर्निया के बाहरी किनारों पर फैट जमने से होता है। यह कई बार इतना साफ दिखता है कि लोगों को लगता है कि उनकी आंखें नीली हो रही हैं। आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होता और इससे नजर पर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर यह घेरा 40 साल से कम उम्र में दिखे या सिर्फ एक आंख में दिखे, तो यह किसी और बीमारी का संकेत हो सकता है।

चोट लगना

आंख पर चोट लगने के बाद आंख का रंग बदल सकता है। आंख के अंदर खून जमने (हाइफीमा) की वजह से आंख गहरे रंग की दिख सकती है। चोट के बाद आंख में खून जैसा कुछ दिखे, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

कॉर्निया की बीमारी

बीमारी, इन्फेक्शन, सूजन या चोट से कॉर्निया पर निशान या धुंधली परत आ सकती है, जिससे आंख का रंग काफी हल्का दिख सकता है।

आंख में सूजन

आंख की कुछ सूजन वाली बीमारियों से भी रंग बदल सकता है, जैसे यूवाइटिस (Uveitis) में आंख का सफेद हिस्सा लाल हो जाता है और रोशनी से परेशानी होती है। वहीं फुक्स हेटेरोक्रोमिक आइरिडोसाइक्लाइटिस (FHI) में आइरिस का पिगमेंट कम होने से प्रभावित आंख का रंग बदल जाता है। इससे ग्लूकोमा और ऑप्टिक नर्व को नुकसान हो सकता है।

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर आपको अचानक आंखों के रंग में बदलाव दिख रहा है, खासकर किसी एक आंख में, या उसके साथ आंख में दर्द, लालिमा, धुंधला दिखना या रोशनी से परेशानी जैसे लक्षण भी हैं, तो देर न करें और आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। आंखों से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।

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