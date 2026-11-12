क्या आपकी आंखों का रंग भी अचानक बदल रहा है? इन बीमारियों का हो सकता है संकेत

उम्र बढ़ने के साथ आइरिस के चारों तरफ नीला, सफेद या स्लेटी रंग का घेरा दिख सकता है। यह कॉर्निया के बाहरी किनारों पर फैट जमने से होता है। यह कई बार इतना साफ दिखता है कि लोगों को लगता है कि उनकी आंखें नीली हो रही हैं। आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होता और इससे नजर पर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर यह घेरा 40 साल से कम उम्र में दिखे या सिर्फ एक आंख में दिखे, तो यह किसी और बीमारी का संकेत हो सकता है।