स्किन केयर में कॉफी का इस्तेमाल कितना फायदेमंद? जानें त्वचा पर इसके असर और सावधानियां

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कॉफी पीने और उसे स्किन पर लगाने में फर्क होता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का सीधा असर स्किन पर हो, तो उसे स्किन पर लगाना ज्यादा असरदार तरीका है। पीने पर वो पूरे शरीर में बंट जाते हैं और स्किन तक बहुत थोड़ा हिस्सा पहुंचता है।