बार-बार दिमाग में गूंजने लगता है एक ही गाना? जानिए क्या है Earworm की वजह 

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अर्नवर्म ऐसे गाने को कहते हैं जो दिमाग में रिपीट मोड में चलते रहते है। ये नाम जर्मन शब्द "ओह्रवुर्म" (Ohrwurm) से आया है। साइंटिफिक भाषा में इसे इनवॉलंटरी म्यूजिकल इमेजरी (Involuntary Musical Imagery, INMI) कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में गाने का सिर्फ 15 से 30 सेकंड का हिस्सा चलता रहता है, जो अक्सर गाने का हुक या वो कोरस होता है जिसे आप बिना सोचे गुनगुना सकते हैं।