जयपुर में किले-महलों से हटकर देखना है कुछ खास? सांभर झील में देख सकते हैं पिंक फ्लेमिंगो का खूबसूरत नजारा

Sambhar Lake: जयपुर घूमने का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को किले, महल और कल्चर एक्सप्लोर करने का ख्याल आता है। लेकिन जयपुर से कुछ दूर एक ऐसी जगह भी है, जहां सर्दियों में हजारों पिंक फ्लेमिंगो आते हैं। इस झील को भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील माना जाता है। आइए जानते हैं कि ये झील कौन-सी है, यहां फ्लेमिंगो के अलावा आप क्या-क्या देख सकते हैं और घूमने जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।