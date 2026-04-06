जल्दी करें! अप्रैल के बाद नहीं दिखेगा जयपुर का ‘गुलाबी जादुई’ नजारा, मिस न करें आखिरी बार देखने का मौका!

Sambhar Lake Jaipur: अगर आप समर वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और जयपुर की गलियों और किलों को देखने के लिए पैसे खर्च करने वाले हैं, तो जरा एक मिनट रुक जाइए। किले और महल तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त शहर की भीड़भाड़ से दूर एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह आपका इंतजार कर रही है। जयपुर घूमने आने वाले यात्रियों में से कुछ किस्मत वाले लोग ही इस जादुई जगह को देख पाते हैं। आपके पास इस साल का यह आखिरी मौका है उस 'लकी ट्रैवलर' बनने का।

अगर आप भी इस खास अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारी यह स्टोरी आपकी मदद कर सकती हैं। आज के इस लेख में हम जयपुर से कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा और आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगी “शायद इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है।” आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।