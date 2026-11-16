Teeth Grinding Problem: रात में दांत पीसने की आदत से हैं परेशान? जानिए, कैसे कर सकते हैं बचाव

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ब्रक्सिज्म का मतलब होता है अनजाने में दांतों को आपस में जोर से भींचना या पीसना। ये दिन में भी हो सकता है और रात में नींद के दौरान भी। रात वाला ब्रक्सिज्म ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि उस वक्त पता नहीं चलता कि दांत पीसते समय जबड़े पर कितना जोर डाल रहे हैं। ये एक आम परेशानी है, जो बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी देखी जाती है। ये एक तरह का रिफ्लेक्स है, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है।