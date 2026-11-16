Beauty Tips:परमानेंट मेकअप करवाने से पहले जान लें फायदे और नुकसान, हटवाना नहीं है आसान

अगर प्रेग्नेंसी या ब्रेस्टफीडिंग का समय है, डायबिटीज है या इम्यूनिटी कमजोर है, जिस जगह काम करवाना है वहां स्किन की कोई बीमारी (जैसे एक्जिमा या सोरायसिस) है, खून पतला करने की दवा चल रही है, या आंखों में कोई इन्फेक्शन या दिक्कत है, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे कराने के बारे में सोचें। इसके अलावा जिन्हें कमजोर नजर की वजह से मेकअप लगाने में दिक्कत होती है, जिन्हें आम मेकअप प्रोडक्ट्स से एलर्जी हो जाती है, या जिनके पास रोज मेकअप के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, उनके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।