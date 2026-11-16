Bridal Makeup Ideas: लाल लहंगे के साथ कौन सा मेकअप लगेगा सबसे खूबसूरत? इन 6 ट्रेंड्स से लें आइडियाज

Red Lehenga Makeup: आजकल शादी में कई दुल्हनें पेस्टल रंग के लहंगे पहन रही हैं, लेकिन रेड लहंगे का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। ज्यादातर ब्राइड्स आज भी रेड लहंगा पहनना ही पसंद करती हैं। रेड जैसे गहरे रंग के लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी भी होती है, इसलिए अगर मेकअप लुक सही न हो, तो पूरा ब्राइडल लुक अधूरा या ओवर सा लग सकता है। ऐसे में अगर आपकी शादी जल्द होने वाली है और आप अपने लिए सही मेकअप लुक ढूंढ रही हैं, तो यहां दिए गए मेकअप आइडियाज और टिप्स आपके काम आ सकते हैं।