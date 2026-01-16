Lipstick Hacks 2026: न्यूड, रेड या पिंक, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के ये हैं असरदार हैक्स

Long Lasting Lipstick Tips|फोटो सोर्स- Chatgpt
Lipstick Hacks 2026: सुबह घर से निकलते समय लगाई गई लिपस्टिक अगर कुछ ही घंटों में हल्की पड़ जाए, तो इससे ज्यादा आम बात कुछ नहीं। ऐसे में बार-बार टच-अप करना झंझट भरा हो जाता है। लेकिन कुछ छोटे-छोटे स्मार्ट हैक्स अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को घंटों तक फ्रेश और परफेक्ट रख सकती हैं। चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीके, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में।
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों की सही देखभाल बेहद जरूरी है। होंठों पर जमा डेड स्किन लिपस्टिक को uneven बना देती है।हफ्ते में 2–3 बार हल्के हाथों से लिप स्क्रब करें। इससे होंठ स्मूद होंगे और लिपस्टिक अच्छे से बैठेगी।
सूखे होंठों पर कोई भी लिपस्टिक ज्यादा देर नहीं टिकती।
लिपस्टिक लगाने से 5–10 मिनट पहले अच्छा-सा लिप बाम लगाएं। खासतौर पर अगर आप मैट या लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हैं, तो यह स्टेप बिल्कुल न छोड़ें। इससे होंठ क्रैक नहीं होंगे और लिपस्टिक ज्यादा देर तक बनी रहेगी।
यह ट्रिक थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन बेहद कारगर है।
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों के किनारों पर हल्का सा कंसीलर लगाएं और ब्लेंड कर लें। इससे लिपस्टिक फैलती नहीं है और उसका शेप लंबे समय तक बना रहता है।
सीधे बुलेट से लिपस्टिक लगाने की बजाय ब्रश से लगाना ज्यादा बेहतर होता है। ब्रश से लिपस्टिक evenly फैलती है, ज़्यादा प्रोडक्ट जमा नहीं होता और कलर ज्यादा समय तक टिका रहता है। साथ ही होंठों का शेप भी ज्यादा साफ दिखाई देता है।
लिपस्टिक लगाने के बाद एक टिश्यू पेपर से होंठों को हल्का-सा ब्लॉट करें।
इसके बाद बहुत पतली लेयर में ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। यह ट्रिक लिपस्टिक को लॉक कर देती है और उसका कलर देर तक फीका नहीं पड़ता।
