Lipstick Hacks 2026: न्यूड, रेड या पिंक, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के ये हैं असरदार हैक्स

Lipstick Hacks 2026: सुबह घर से निकलते समय लगाई गई लिपस्टिक अगर कुछ ही घंटों में हल्की पड़ जाए, तो इससे ज्यादा आम बात कुछ नहीं। ऐसे में बार-बार टच-अप करना झंझट भरा हो जाता है। लेकिन कुछ छोटे-छोटे स्मार्ट हैक्स अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को घंटों तक फ्रेश और परफेक्ट रख सकती हैं। चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीके, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में।