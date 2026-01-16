16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Lipstick Hacks 2026: न्यूड, रेड या पिंक, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के ये हैं असरदार हैक्स

Lipstick Hacks 2026: लिपस्टिक चाहे न्यूड हो, रेड या पिंक हर कोई चाहता है कि उसका रंग लंबे समय तक टिका रहे और बार-बार टच-अप की जरूरत न पड़े। लेकिन अक्सर कुछ घंटों में ही लिपस्टिक फीकी पड़ने लगती है। ऐसे में सही ट्रिक्स से लिपस्टिक को ज्यादा देर तक फ्रेश और परफेक्ट बनाए रख सकती हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 16, 2026

Lipstick Base Tricks, Makeup Trends 2026, Beauty Hacks in Hindi,

Long Lasting Lipstick Tips|फोटो सोर्स- Chatgpt

Lipstick Hacks 2026: सुबह घर से निकलते समय लगाई गई लिपस्टिक अगर कुछ ही घंटों में हल्की पड़ जाए, तो इससे ज्यादा आम बात कुछ नहीं। ऐसे में बार-बार टच-अप करना झंझट भरा हो जाता है। लेकिन कुछ छोटे-छोटे स्मार्ट हैक्स अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को घंटों तक फ्रेश और परफेक्ट रख सकती हैं। चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीके, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में।

होंठों को एक्सफोलिएट करना न भूलें

लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों की सही देखभाल बेहद जरूरी है। होंठों पर जमा डेड स्किन लिपस्टिक को uneven बना देती है।हफ्ते में 2–3 बार हल्के हाथों से लिप स्क्रब करें। इससे होंठ स्मूद होंगे और लिपस्टिक अच्छे से बैठेगी।

होंठों को हाइड्रेट रखें

सूखे होंठों पर कोई भी लिपस्टिक ज्यादा देर नहीं टिकती।
लिपस्टिक लगाने से 5–10 मिनट पहले अच्छा-सा लिप बाम लगाएं। खासतौर पर अगर आप मैट या लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हैं, तो यह स्टेप बिल्कुल न छोड़ें। इससे होंठ क्रैक नहीं होंगे और लिपस्टिक ज्यादा देर तक बनी रहेगी।

कंसीलर को बनाएं लिप प्राइमर

यह ट्रिक थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन बेहद कारगर है।
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों के किनारों पर हल्का सा कंसीलर लगाएं और ब्लेंड कर लें। इससे लिपस्टिक फैलती नहीं है और उसका शेप लंबे समय तक बना रहता है।

लिपस्टिक ब्रश का इस्तेमाल करें

सीधे बुलेट से लिपस्टिक लगाने की बजाय ब्रश से लगाना ज्यादा बेहतर होता है। ब्रश से लिपस्टिक evenly फैलती है, ज़्यादा प्रोडक्ट जमा नहीं होता और कलर ज्यादा समय तक टिका रहता है। साथ ही होंठों का शेप भी ज्यादा साफ दिखाई देता है।

ब्लॉट और पाउडर का कमाल

लिपस्टिक लगाने के बाद एक टिश्यू पेपर से होंठों को हल्का-सा ब्लॉट करें।
इसके बाद बहुत पतली लेयर में ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। यह ट्रिक लिपस्टिक को लॉक कर देती है और उसका कलर देर तक फीका नहीं पड़ता।

सही लिपस्टिक कैसे चुनें? (How to Choose the Right Lipstick)

स्किन टोन के हिसाब से शेड चुनें

  • फेयर स्किन: सॉफ्ट पिंक, न्यूड पीच, रोज
  • व्हीटिश स्किन: माउव, बेरी, क्लासिक रेड
  • डस्की स्किन: डीप रेड, वाइन, ब्राउन न्यूड

मौके के अनुसार टेक्सचर

  • डेली यूज: क्रीमी या साटन फिनिश
  • पार्टी या लॉन्ग इवेंट: मैट या ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक
  • अगर होंठ बहुत ड्राई रहते हैं, तो मैट लिपस्टिक कम और हाइड्रेटिंग फॉर्मूला ज्यादा चुनें।

Published on:

16 Jan 2026 04:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Lipstick Hacks 2026: न्यूड, रेड या पिंक, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के ये हैं असरदार हैक्स

