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Newborn Care: जन्म के बाद बच्चे की जीभ साफ करना कितना जरूरी? ऐसे करें पहचान

Newborn Baby Tongue Cleaning: नवजात बच्चे की जीभ पर सफेद परत दिखना हमेशा इन्फेक्शन का संकेत नहीं होता। जानिए कब बच्चे के मुंह की सफाई जरूरी है, दूध की परत और थ्रश में कैसे पहचानें अंतर और सफाई करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 16 Nov 2026, 8:33 PM IST

Newborn Baby Tongue Cleaning Tips

Newborn Baby के लिए Tongue Cleaning Tips (Representative Image) Image Credit gemini

Oral Thrush in Babies: नवजात बच्चे की जीभ पर सफेद परत दिखने या दूध पिलाने के बाद मुंह गंदा नजर आने पर कुछ लोग जीभ रोज साफ करने की सलाह देते हैं। इसे लेकर नए पैरेंट्स अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की जीभ साफ करनी चाहिए या नहीं। इसके साथ ही कुछ पैरेंट्स इन्फेक्शन के डर से भी बच्चे के मुंह की सफाई करना जरूरी समझते हैं। ऐसे में अगर आप भी हाल ही में पैरेंट बने हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो आइए जानते हैं कि नवजात बच्चे की जीभ कब साफ करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए और इसका सही तरीका क्या है।

क्या नवजात बच्चे की जीभ रोज साफ करनी चाहिए?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नवजात बच्चे के शुरुआती कुछ महीनों में उसकी जीभ या मुंह को रोज साफ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप बहुत हल्के हाथ से ऐसा करते हैं, तो दिन में एक बार सफाई करने से आमतौर पर कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक बच्चे के दांत नहीं आने लगते, तब तक नियमित रूप से जीभ साफ करना जरूरी नहीं होता।

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इसके अलावा, कुछ पैरेंट्स को लगता है कि बच्चे की जीभ साफ करने से थ्रश (मुंह का फंगल इन्फेक्शन) नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। थ्रश कैंडिडा नाम के फंगस की अधिकता के कारण होता है। यह संक्रमण मां से बच्चे में स्तनपान के दौरान भी पहुंच सकता है। जीभ पर दूध की परत जमने से थ्रश नहीं होता, इसलिए जीभ साफ करने से इस इन्फेक्शन से बचाव भी नहीं होता।

नवजात बच्चे की जीभ कब साफ करनी चाहिए?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब बच्चे के दांत आने लगें, तब उसके मसूड़ों और मुंह की सफाई पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। आमतौर पर 4 से 6 महीने के आसपास बच्चे के मसूड़ों में सूजन दिख सकती है। यह दांत आने का शुरुआती संकेत हो सकता है। ऐसे में मसूड़ों और आने वाले दांतों की सफाई शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, अगर बच्चे को थ्रश हो जाए, तो जीभ या गालों के अंदर क्रीम जैसी सफेद परत या धब्बे दिखाई दे सकते हैं। परेशानी यह है कि दूध की परत भी कई बार ऐसी ही दिखती है, इसलिए दोनों के बीच अंतर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

दूध की परत और थ्रश में फर्क कैसे पहचानें?

दूध की परत और थ्रश के बीच फर्क पहचानने के लिए बच्चे की जीभ पर ध्यान दें। दूध पीने के बाद अक्सर जीभ पर सफेद परत दिखाई देती है, जो हल्के से साफ करने पर हट सकती है। इसके नीचे जीभ का रंग सामान्य गुलाबी दिखाई देता है। वहीं थ्रश में जीभ के साथ गालों के अंदर और मुंह के दूसरे हिस्सों में भी सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे आसानी से नहीं हटते। इन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश करने पर मुंह से खून भी आ सकता है। ध्यान दें, सफेद धब्बों को पहचानने के लिए जीभ को जोर से न रगड़ें। अगर धब्बे नहीं हट रहे हैं या थ्रश का शक है, तो खुद से इलाज करने की कोशिश न करें और बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें।

नवजात बच्चे का मुंह कैसे साफ करें?

अगर बच्चे के दांत आने लगे हैं या डॉक्टर ने मुंह की सफाई करने की सलाह दी है, तो इन तरीकों से सफाई कर सकते हैं-

  • सबसे पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें।
  • अगर बच्चे के दांत नहीं आए हैं, तो एक साफ और मुलायम कपड़े को उंगली पर लपेट लें।
  • अगर दांत आ गए हैं, तो बच्चों के लिए बना छोटा और मुलायम टूथब्रश पर चावल के दाने जितनी मात्रा में बच्चों वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें।
  • कपड़े या ब्रश को थोड़े साफ पानी से हल्का सा नम कर लें।
  • मसूड़ों, जीभ और गालों के अंदर के हिस्से को बहुत हल्के हाथ से साफ करें।
  • मुंह के बहुत अंदर तक उंगली या ब्रश न ले जाएं, इससे बच्चे को उल्टी जैसा महसूस हो सकता है।
  • सफाई के बाद बच्चे का मुंह पानी से न धोएं।

नवजात बच्चे की जीभ साफ करते समय क्या नहीं करना चाहिए?

बच्चे का मुंह बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए सफाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

  • जीभ या मुंह को जोर से रगड़ना या खुरचना नहीं चाहिए।
  • नाखून, कॉटन बड्स या कोई नुकीली चीज मुंह में नहीं डालनी चाहिए।
  • मुंह में शहद, घरेलू लेप या बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दूसरी चीज नहीं लगानी चाहिए। एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
  • माउथवॉश या किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
  • उंगली या ब्रश को मुंह के बहुत अंदर तक नहीं ले जाना चाहिए।
  • सफेद धब्बों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर बच्चे के मुंह में नीचे दी गई परेशानियों में से कोई भी दिखाई दे, तो बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें-

  • जीभ, गालों के अंदर या मसूड़ों पर सफेद धब्बे दिखना, जो आसानी से न हटें।
  • मुंह में लालिमा, सूजन या छाले दिखाई देना।
  • दूध पीते समय बच्चा रोए, चिड़चिड़ा हो या दूध पीने से मना करे।
  • बच्चे को बुखार हो या वह सामान्य से ज्यादा सुस्त दिखाई दे।
  • मुंह से खून आना।
  • बच्चा ठीक से दूध न पी रहा हो या उसका वजन नहीं बढ़ रहा हो।
  • सांस लेने में परेशानी होना।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। बच्चे के मुंह या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें।

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