Newborn Care: जन्म के बाद बच्चे की जीभ साफ करना कितना जरूरी? ऐसे करें पहचान

दूध की परत और थ्रश के बीच फर्क पहचानने के लिए बच्चे की जीभ पर ध्यान दें। दूध पीने के बाद अक्सर जीभ पर सफेद परत दिखाई देती है, जो हल्के से साफ करने पर हट सकती है। इसके नीचे जीभ का रंग सामान्य गुलाबी दिखाई देता है। वहीं थ्रश में जीभ के साथ गालों के अंदर और मुंह के दूसरे हिस्सों में भी सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे आसानी से नहीं हटते। इन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश करने पर मुंह से खून भी आ सकता है। ध्यान दें, सफेद धब्बों को पहचानने के लिए जीभ को जोर से न रगड़ें। अगर धब्बे नहीं हट रहे हैं या थ्रश का शक है, तो खुद से इलाज करने की कोशिश न करें और बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें।