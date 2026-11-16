Skin Care Tips: रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम बना सकता है शिया बटर, जानें इसके 5 फायदे

Shea Butter Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही हाथ, पैर और होंठ सूखने लगते हैं, जिससे कुछ लोगों के स्किन में खिंचाव और खुजली की परेशानी भी बढ़ जाती है। ऐसे में लोग मॉइस्चराइजर, लोशन और लिप बाम में शीया बटर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन हर किसी की स्किन पर यह एक जैसा काम नहीं करता, इसलिए इसे लगाने से पहले इसके फायदे और सावधानियों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि शीया बटर क्या होता है, स्किन के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।