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Skin Care Tips: रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम बना सकता है शिया बटर, जानें इसके 5 फायदे

Shea Butter: सर्दियों में रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम रखने के लिए शीया बटर मददगार हो सकता है। जानिए इसे लगाने का सही तरीका, किन स्किन प्रॉब्लम्स में मिल सकती है राहत और इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 16 Nov 2026, 8:19 PM IST

Shea Butter

Shea Butter के फायदे (Representative Image) Image Credit Magnific

Shea Butter Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही हाथ, पैर और होंठ सूखने लगते हैं, जिससे कुछ लोगों के स्किन में खिंचाव और खुजली की परेशानी भी बढ़ जाती है। ऐसे में लोग मॉइस्चराइजर, लोशन और लिप बाम में शीया बटर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन हर किसी की स्किन पर यह एक जैसा काम नहीं करता, इसलिए इसे लगाने से पहले इसके फायदे और सावधानियों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि शीया बटर क्या होता है, स्किन के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

शीया बटर क्या होता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शीया बटर एक क्रीमी फैट है, जो शीया के पेड़ के बीजों (नट्स) से निकाला जाता है। ये पेड़ ज्यादातर अफ्रीका के कुछ देशों में उगते हैं। कमरे के तापमान पर ये थोड़ा सख्त रहता है, लेकिन स्किन के संपर्क में आते ही पिघलने लगता है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। चेहरे, होंठ और बॉडी पर इसका इस्तेमाल आमतौर पर सेफ माना जाता है, पर कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी हो सकती है।

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अनरिफाइंड और रिफाइंड शीया बटर में क्या फर्क है?

बाजार में दो तरह का शीया बटर मिलता है, एक रॉ (अनरिफाइंड) और दूसरा रिफाइंड। रॉ शीया बटर में प्रोसेसिंग कम होती है, इसलिए इसके नेचुरल तत्व ज्यादा बचते हैं। ये आमतौर पर पीले या बेज रंग का होता है और इसकी हल्की नटी सी खुशबू होती है। वहीं दूसरी तरफ रिफाइंड शीया बटर में प्रोसेसिंग के दौरान कुछ तत्व कम हो जाते हैं, और इसका रंग आमतौर पर सफेद होता है। कई बार रिफाइंड वाला लोगों के लिए इस्तेमाल में आसान और कम स्मेल वाला होता है, इसलिए दोनों की अपनी अलग जरूरत हो सकती है।

शीया बटर के इस्तेमाल से कौन-कौन से फायदे होते हैं?

  1. ड्राई स्किन में राहतशीया बटर में फैटी एसिड्स होते हैं, जो स्किन पर एक परत बनाकर नमी को अंदर रोकने में मदद करते हैं। इसलिए ड्राई स्किन, फटी एड़ियों और सूखे होंठों के लिए फटने से बचाने में मददगार हो सकता है।
  2. स्किन की जलन और लाली में आरामशीया बटर में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए हल्की लाली या जलन वाली स्किन पर ये आराम दे सकता है। खासकर तब, जब स्किन ज्यादा स्क्रब, एसिड या कठोर प्रोडक्ट्स से रिएक्ट कर रही हो। हालांकि ये किसी गंभीर जलन या जलने का इलाज नहीं है।
  3. स्किन को नुकसान से बचाने में मददशीया बटर में विटामिन ए और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये स्किन सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं और स्किन को मुलायम और हेल्दी रखने में मददगार हो सकते हैं।
  4. एक्जिमा में मॉइस्चराइजिंग सपोर्टएक्जिमा में स्किन की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है और स्किन सूखी और खुजली वाली हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर मॉइस्चराइजर लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आपको एक्जिमा है, तो शीया बटर लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरुरतमंद लें।
  5. धूप से सुरक्षा शीया बटर में हल्का सा सन प्रोटेक्शन बताया जाता है, पर ये इतना कम है कि अकेले धूप से बचाव के लिए काफी नहीं है। इसलिए दिन में बाहर निकलते समय अलग से सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

स्किन केयर में शीया बटर का इस्तेमाल करने से कई फायदे होते हैं, लेकिन पिंपल्स वाली या ऑयली स्किन, डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस वाले लोगों, लेटेक्स या नट्स की एलर्जी वाले लोगों के साथ ही छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही करना चाहिए।

शीया बटर को स्किन केयर में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

  • शीया बटर को पहली बार इस्तेमाल करते समय सबसे पहले पैच टेस्ट करें।
  • शीया बटर को लगाने के लिए थोड़ा सा, यानी एक छोटी मटर जितनी मात्रा हाथ में लेकर रगड़ें, ताकि ये पिघल जाए। फिर स्किन पर लगा लें।
  • नहाने के कुछ मिनट के अंदर, जब स्किन थोड़ी नम हो, तब लगाएं, ताकि ये नमी को लॉक कर सके।
  • होंठ, हाथ, कोहनी, घुटने और एड़ियों जैसी सूखी जगहों पर इसे लगाएं।
  • बालों के सिरों पर भी थोड़ा सा लगाने से रूखापन कम हो सकता है। सिर की स्किन पर लगाने से बचें, खासकर अगर रूसी या तेलीय स्काल्प की दिक्कत हो।
  • खुले घाव, जख्म या इंफेक्शन वाली स्किन पर इसे न लगाएं।

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर शीया बटर लगाने के बाद लाली, तेज खुजली, जलन या दाने, चेहरे या होंठों पर सूजन, पिंपल्स या ब्लैकहेड्स का बढ़ना, स्किन से पानी या पस निकलना, एक्जिमा या दूसरी स्किन की परेशानी का बढ़ जाना और सांस लेने में दिक्कत या चेहरे पर बहुत ज्यादा सूजन, इनमें से कुछ भी दिखे, तो इसे इस्तेमाल करना बंद करें और डॉक्टर को दिखाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। शीया बटर या त्वचा से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें।

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