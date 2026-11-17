5 Finger Breathing Technique: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर और ऑफिस के काम को बैलेंस करने के चक्कर में दिन कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, फोन की नोटिफिकेशन और ऊपर से हर वक्त कुछ न कुछ करते रहने के चक्कर में कुछ लोगों को स्ट्रेस और घबराहट होने लगती है। ऐसे में योग और कुछ एक्सरसाइज मदद कर सकती हैं। अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अपनी डेली रूटीन में फाइव फिंगर ब्रीदिंग करना शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे कर सकते हैं और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।