Hangnail Causes: लंबे और साफ नाखूनों से हाथों की खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन कभी-कभी न चाहते हुए भी नाखून अपने आप टूटने लगते हैं और क्यूटिकल एरिया के पास से छोटी-छोटी पतली स्किन निकलने लगती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। ऐसे में नेल पॉलिश लगाते समय, नहाने के बाद या कोई काम करते समय उंगलियों पर ध्यान जाने पर कुछ लोग इसे खींचकर निकालने या दांतों से काटने की कोशिश करते हैं। अगर स्किन जितनी निकली है, उतनी ही कटे तो ठीक रहता है, लेकिन अगर गलती से ज्यादा कट जाए तो काफी ज्यादा दर्द होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।