Stress Relief Tips: सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल से जुड़े टिप्स, ट्रिक और हैक्स के साथ ही कई ऐसे गैजेट और ज्वेलरी भी लोग शेयर करते हैं, जिनसे उन्हें डेली लाइफ में मदद मिल सकती है। ऐसी ही एक चीज है एंग्जायटी रिंग। ये एक ऐसी अंगूठी होती है, जिसे उंगली में पहनकर घुमाया या खिसकाया जा सकता है। इस रिंग को लेकर लोगों का दावा है कि इससे घबराहट कम होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये रिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और इसे पहनना चाहिए या नहीं।