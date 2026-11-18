Guava से जुड़े Winter Recipes (screenshot) image credit youtube/ nishamadhulika/Fun2ooshFood/Reenawithcooking
Guava Recipes: सर्दियों के मौसम में अमरूद मिलने लगते हैं। धूप में आंगन या छत पर बैठकर अमरूद को कच्चा खाना या उसकी चाट बनाकर खाना अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप अमरूद से कुछ टेस्टी बनाने की रेसिपी खोज रहे हैं, तो चटपटी अमरूद चाट से लेकर जैम और हलवा जैसी 5 डिशेज आप यहां बताई गई विधि से बना सकते हैं।
चटपटी अमरूद चाट बनाने के लिए थोड़ा कड़क, हल्का कच्चा-पका अमरूद लें।
टिप्स: चाट को पहले से बनाकर न रखें। नमक डालते ही अमरूद पानी छोड़ने लगता है और कुरकुरापन चला जाता है। सर्व करने से ठीक पहले ही मसाला मिलाएं।
पराठे, पकौड़े, सैंडविच या दाल-चावल के साथ अमरूद की चटनी अच्छी लगती है। इसका स्वाद थोड़ा खट्टा-तीखा और हल्का मीठा होता है। इसे बनाने के लिए थोड़ा कड़क, हल्का कच्चा-पका अमरूद लें। अमरूद ज्यादा पका होगा तो चटनी का स्वाद मीठा आएगा।
टिप्स: फ्रिज में ढककर रखने पर ये 2 दिन तक ठीक रहती है। ज्यादा दिन रखने से रंग गहरा पड़ने लगता है।
अगर आपने अमरूद ज्यादा खरीद लिए हैं या आपके घर में पेड़ है, तो आप अमरूद जैम भी बना सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह पका अमरूद लें।
टिप्स: पूरी तरह ठंडा होने के बाद साफ, सूखी कांच की बोतल में स्टोर करें। फ्रिज में रखने पर ये 2-3 हफ्ते आराम से चल जाता है। हर बार साफ और सूखे चम्मच से ही निकालें।
घर में कोई मेहमान आने वाले हैं या मौसम के हिसाब से कुछ अलग पीने का मन कर रहा है, तो आप अमरूद का शेक भी बना सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह पका अमरूद लें।
टिप: अमरूद का शेक बनाकर देर तक न रखें। कुछ देर में ये गाढ़ा होकर अलग-अलग परत में बदल सकता है और स्वाद भी फीका पड़ने लगता है। दूध ठंडा ही इस्तेमाल करें।
अगर आप मूंग दाल और गाजर के हलवे से कुछ अलग, मीठा और गरमागरम खाने के लिए रेसिपी खोज रहे हैं, तो अमरूद का हलवा अच्छा विकल्प है। इसके लिए अच्छी तरह पका अमरूद लें।
टिप: अमरूद की अपनी हल्की खटास होती है, इसलिए चीनी एक साथ न डालें। पहले कम डालें, चखें और फिर जरूरत हो तो बढ़ाएं।
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