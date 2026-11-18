Guava Recipes: सर्दियों के मौसम में अमरूद मिलने लगते हैं। धूप में आंगन या छत पर बैठकर अमरूद को कच्चा खाना या उसकी चाट बनाकर खाना अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप अमरूद से कुछ टेस्टी बनाने की रेसिपी खोज रहे हैं, तो चटपटी अमरूद चाट से लेकर जैम और हलवा जैसी 5 डिशेज आप यहां बताई गई विधि से बना सकते हैं।