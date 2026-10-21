काले तिल का दूध पीने से लेकर फेस पैक तक, Adah Sharma ने बताया स्किन केयर का खास तरीका

Adah Sharma: सोशल मीडिया पर आए दिन हेल्दी और टेस्टी खाने-पीने की रेसिपी वायरल होती रहती हैं। ऐसी ही एक रेसिपी एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे ब्लैक मिल्क नाम दिया गया है। नाम सुनकर पहली बार लग सकता है कि यह कोई खास तरह का दूध है, लेकिन असल में यह काले तिल, काजू, खजूर और पानी से तैयार होने वाली एक प्लांट बेस्ड ड्रिंक है। इसका गहरा रंग काले तिल की वजह से आता है। इसे बनाने के लिए गाय या भैंस के दूध की जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई इस रेसिपी को घर पर कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं।