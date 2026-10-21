21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

काले तिल का दूध पीने से लेकर फेस पैक तक, Adah Sharma ने बताया स्किन केयर का खास तरीका

Black Milk Recipe: अभिनेत्री अदा शर्मा ने काले तिल, काजू और खजूर से बनने वाली ब्लैक मिल्क ड्रिंक की रेसिपी शेयर की है। आइए जानते हैं, इसे घर पर बनाने का आसान तरीका और इसके क्या फायदे हो सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 21, 2026

Black Milk Recipe

एक्ट्रेस अदा शर्मा द्वारा शेयर Black Milk Recipe/ (screenshot) image credit instagram/adah_ki_adah

Adah Sharma: सोशल मीडिया पर आए दिन हेल्दी और टेस्टी खाने-पीने की रेसिपी वायरल होती रहती हैं। ऐसी ही एक रेसिपी एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे ब्लैक मिल्क नाम दिया गया है। नाम सुनकर पहली बार लग सकता है कि यह कोई खास तरह का दूध है, लेकिन असल में यह काले तिल, काजू, खजूर और पानी से तैयार होने वाली एक प्लांट बेस्ड ड्रिंक है। इसका गहरा रंग काले तिल की वजह से आता है। इसे बनाने के लिए गाय या भैंस के दूध की जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई इस रेसिपी को घर पर कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं।

ब्लैक मिल्क बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • आधा कप काले तिल
  • 8 से 10 काजू
  • 2 बीज निकले हुए खजूर
  • एक चुटकी नमक
  • जरूरत के अनुसार पानी

घर पर ऐसे बनाएं ब्लैक मिल्क

स्टेप 1: काले तिल भूनें

सबसे पहले गैस चालू करें और एक सूखे कढ़ाई या पैन में काले तिल डालकर धीमी आंच पर भूनें। तिल चटकने लगें तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि तिल जलने न पाएं, वरना उनका स्वाद कड़वा हो सकता है।

स्टेप 2: सभी सामग्री को पीसें

भुने हुए तिल को थोड़ा ठंडा होने दें। अब इन्हें काजू के साथ ग्राइंडर में डालें। इसमें खजूर, एक चुटकी नमक और जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह पीस लें, ताकि एक समान मिश्रण तैयार हो जाए।

स्टेप 3: मिश्रण को छान लें

अब तैयार मिश्रण को मलमल के साफ कपड़े या बारीक छन्नी की मदद से छान लें। कपड़े को धीरे-धीरे दबाकर निचोड़ें, ताकि तरल अलग हो जाए। कपड़े में बचे गूदे को फेंकने के बजाय अलग रख सकते हैं। इस तरह तैयार ब्लैक मिल्क को गिलास में डालकर पी सकते हैं।

ब्लैक मिल्क में कौन से पोषक तत्व होते हैं?

अदा शर्मा द्वारा शेयर किए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अनुसार, काले तिल में कैल्शियम, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। 

बचे हुए पेस्ट को चेहरे पर लगाएं

अभिनेत्री अदा शर्मा ने ड्रिंक को छानने के बाद बचे हुए गूदे को चेहरे पर लगाने का सुझाव दिया है। एक्ट्रेस के बताए अनुसार, इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 7 मिनट बाद धोने से त्वचा मुलायम और चमकदार हो सकती है। ध्यान दें, अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या आपको तिल और काजू से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल करने से बचें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। यदि आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो इस ड्रिंक का सेवन करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरुर लें।

कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं? घर पर इस आसान तरीके से बनाएं हलवाई जैसा मसालेदार काला चना, पूरी और हलवा 

ये भी पढ़ें
Kanya Pujan Recipe

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 10:31 am

Published on:

21 Oct 2026 10:21 am

Hindi News / Lifestyle News / काले तिल का दूध पीने से लेकर फेस पैक तक, Adah Sharma ने बताया स्किन केयर का खास तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Gen-Z के अंदर छिपे हैं ये 10 रावण, ओवरथिंकिंग से तुलना तक ऐसे बिगड़ रही मेंटल हेल्थ

Gen-Z news
लाइफस्टाइल

Dussehra 2026 पर सोशल मीडिया, दोस्तों और परिवार के लिए शेयर करें ये खास विशेज, कैप्शन और संस्कृत श्लोक

dussehra wishes in hindi
लाइफस्टाइल

Dussehra 2026 पर अपनों को भेजें बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे 30 शुभकामना संदेश, विशेज और मैसेज 

dussehra wishes in hindi
लाइफस्टाइल

घर पर दशहरा मनाने का है प्लान? घर की सजावट से लेकर पॉटलक पार्टी तक, ये आइडियाज आएंगे काम 

Dussehra Decoration Ideas
लाइफस्टाइल

Sindoor Khela के बाद स्किन और बालों का कैसे रखें ख्याल? जानें आसान टिप्स

Sindoor Khela Skin and Hair Care
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.