कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं? घर पर इस आसान तरीके से बनाएं हलवाई जैसा मसालेदार काला चना, पूरी और हलवा 

Kanya Pujan: नवरात्रि में अष्टमी और कुछ जगहों पर नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ कन्या भोज की भी खास तैयारी की जाती है। इस दौरान घरों में छोटी कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद परोसा जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस बार कन्या भोज की तैयारी कर रहे हैं,सकते हैं। तो यहां बताए गए आसान तरीकों को अपनाकर घर पर ही स्वादिष्ट प्रसाद बना सकते हैं। आइए जानते हैं काला चना, पूरी और सूजी का हलवा बनाने की आसान रेसिपी।