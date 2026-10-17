कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं? घर पर इस आसान तरीके से बनाएं हलवाई जैसा मसालेदार काला चना, पूरी और हलवा 

नवरात्रि के लिए Kanya Pujan Recipe (representative image) image credit gemini
Kanya Pujan: नवरात्रि में अष्टमी और कुछ जगहों पर नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ कन्या भोज की भी खास तैयारी की जाती है। इस दौरान घरों में छोटी कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद परोसा जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस बार कन्या भोज की तैयारी कर रहे हैं,सकते हैं। तो यहां बताए गए आसान तरीकों को अपनाकर घर पर ही स्वादिष्ट प्रसाद बना सकते हैं। आइए जानते हैं काला चना, पूरी और सूजी का हलवा बनाने की आसान रेसिपी।
टिप: कन्या पूजन के लिए चने बनाते समय मिर्च और मसालों की मात्रा कम रखें, ताकि बच्चों को खाने में परेशानी न हो।
टिप: पूरी तलने के लिए तेल का सही गर्म होना जरूरी है। तेल कम गर्म होगा, तो पूरी ज्यादा तेल सोख सकती है। वहीं, बहुत ज्यादा गर्म तेल में पूरी जल्दी भूरी हो सकती है। इसलिए तेल को मध्यम से तेज आंच पर गर्म करें और तलते समय जरूरत के अनुसार आंच कम-ज्यादा करते रहें।
टिप: हलवे का स्वाद अच्छा बनाने के लिए सूजी को जल्दबाजी में न भूनें। इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भूनें, ताकि रंग और खुशबू दोनों अच्छे आएं। चीनी अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं।
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