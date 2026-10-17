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कन्या पूजन से पहले घर में कर लें ये 5 काम, भोग से लेकर उपहार तक की तैयारी होगी आसान

Kanya Pujan Preparation Tips: नवरात्रि में कन्या पूजन से पहले घर पर कैसे तैयारी कर सकते हैं? आइए जानते हैं कन्याओं के स्वागत, हलवा-चना-पूरी के भोग, पूजा की थाली और बच्चियों को देने के लिए उपहार व दक्षिणा से जुड़ी जरूरी बातें।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 17, 2026

Kanya Pujan Preparation, Kanya Pujan at Home

कन्या पूजन के लिए Preparation Tips (representative image) image credit gemini

Kanya Pujan Home Preparation: नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें भोजन कराने के साथ उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी घर पर कन्या पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अष्टमी या नवमी से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लेना बेहतर होता है। इससे कन्या पूजन वाले दिन किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन से पहले घर में किन चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए।

कन्याओं के स्वागत और बैठने की व्यवस्था करें

कन्या पूजन के दिन बच्चियों को सम्मान के साथ घर पर आमंत्रित करें। उनके बैठने के लिए साफ और आरामदायक जगह तैयार रखें। इसके लिए घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई कर लें। साथ ही, कन्याओं के बैठने के लिए साफ आसन, चटाई या कपड़ा बिछाकर रखें। ध्यान दें कि बैठने की जगह ऐसी हो, जहां बच्चियां आराम से बैठ सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

कन्या पूजन के भोग की कर लें तैयारी

कन्या पूजन में हलवा, चना और पूरी का भोग बनाने की परंपरा है। ऐसे में अष्टमी या नवमी से पहले ही जरूरी सामग्री की सूची तैयार कर लें, ताकि पूजा वाले दिन कोई सामान छूट न जाए।

  • सूजी का हलवा: हलवा बनाने के लिए सूजी, घी, चीनी और सूखे मेवे अपनी जरूरत के अनुसार रख लें।
  • काले चने: चनों को पहले से चुनकर और भिगोकर रख सकते हैं, ताकि उन्हें समय पर पकाया जा सके।
  • पूरी: आटा और पूरी तलने के लिए जरूरी सामग्री तैयार रखें।
  • खीर या मीठे चावल: अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार इन्हें भी भोग में शामिल कर सकते हैं।

पूजा की सामग्री पहले से रखें तैयार

कन्या पूजन के दौरान बार-बार सामान ढूंढने से बचने के लिए पूजा की थाली और जरूरी सामग्री पहले ही एक जगह रख लें। इसमें रोली, हल्दी, अक्षत, कलावा, फूल, दीपक और घी शामिल कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कन्याओं के पैर धोने या पैर रंगने की परंपरा है, तो इसके लिए अलता, पानी और साफ तौलिया भी तैयार रखें। पूजा की सामग्री व्यवस्थित रखने से कन्या पूजन के समय जरूरी चीजें आसानी से मिल जाएंगी।

कन्याओं के लिए गिफ्ट और दक्षिणा रखें तैयार

कन्या पूजन में भोजन के साथ कन्याओं को उपहार और दक्षिणा देने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है। ऐसे में आप अपने बजट के अनुसार पहले से गिफ्ट तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उपहार महंगा ही हो, बच्चियों के काम आने वाली छोटी चीजें भी चुनी जा सकती हैं।

  • स्टेशनरी किट: पेंसिल, रबर, शार्पनर, रंग और छोटी कलरिंग बुक दे सकते हैं।
  • हेयर एक्सेसरीज: रंग-बिरंगे हेयर क्लिप, रबर बैंड और हेयर बैंड बच्चियों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।
  • छोटे पर्स या बैग: कार्टून प्रिंट वाले पाउच, कॉइन पर्स या छोटे स्लिंग बैग चुन सकते हैं।

उपहार चुनते समय बच्चियों की उम्र का ध्यान रखें। छोटी बच्चियों को ऐसी चीजें न दें, जिनके छोटे हिस्से निगलने का खतरा हो।

कन्या पूजन की विधि की जानकारी पहले ही ले लें

पूजा वाले दिन किसी तरह की उलझन से बचने के लिए अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन की विधि पहले ही समझ लें। सामान्य रूप से कन्याओं का स्वागत किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, भोजन कराया जाता है और फिर उन्हें उपहार व दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। कुछ परिवारों में पैर धोने के बाद अलता लगाने और कलावा बांधने की रस्म भी होती है। इन रस्मों का तरीका अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है।

इसके साथ ही, कन्याओं को निमंत्रण भी पहले से दे दें, ताकि अष्टमी या नवमी के दिन उन्हें बुलाने में परेशानी न हो और पूजा की तैयारी समय पर पूरी हो सके। इसके अलावा, कई परिवारों में कन्याओं के साथ एक बालक को बटुक भैरव के प्रतीक के रूप में भोजन कराने की परंपरा भी निभाई जाती है। यदि आपके परिवार में यह परंपरा है, तो उसके अनुसार व्यवस्था कर सकते हैं।

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Updated on:

17 Oct 2026 12:15 pm

Published on:

17 Oct 2026 11:57 am

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