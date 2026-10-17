कन्या पूजन से पहले घर में कर लें ये 5 काम, भोग से लेकर उपहार तक की तैयारी होगी आसान

Kanya Pujan Home Preparation: नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें भोजन कराने के साथ उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी घर पर कन्या पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अष्टमी या नवमी से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लेना बेहतर होता है। इससे कन्या पूजन वाले दिन किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन से पहले घर में किन चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए।