How to Remove a Stuck Ring: गर्मी के चलते, हाथों में ज्यादा पसीना आने या किसी और वजह से कुछ लोगों के हाथों में सूजन होने लगती है, जिससे उंगली से अंगूठी निकालने में परेशानी होती है। इसके अलावा अपने साइज से छोटी अंगूठी पहनने पर भी कई बार अंगूठी आसानी से नहीं निकल पाती। ऐसे में कुछ लोग जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे उंगली में सूजन और दर्द बढ़ सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जिससे अंगूठी आसानी से निकल जाए? आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ टिप्स और हैक्स।