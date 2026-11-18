Gajar Ka Halwa Without Grating: सर्दियां आते ही गाजर का हलवा खाने का मन करने लगता है। लेकिन गाजर कद्दूकस करना, फिर घंटों कड़ाही में चलाते रहना, ये सोचकर ज्यादातर लोग हलवा बनाने से बच जाते हैं। ऐसे में अगर आप कम मेहनत में बाजार जैसा दानेदार, चमकदार और खुशबूदार गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए 3 तरीकों से बना सकते हैं। आइए जानते हैं बिना कद्दूकस किए गाजर का हलवा बनाने की विधि।