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Dry and Chapped Lips के लिए मैट या क्रीमी, कौन-सी लिपस्टिक रहेगी बेहतर? जानें लिप केयर टिप्स 

Lip Care Tips: सर्दियों में होंठों को फटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और ड्राई व चैप्ड होंठों के लिए सही लिपस्टिक चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए, जानते हैं इससे जुड़े जरूरी टिप्स।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 24 Oct 2026, 11:04 AM IST

Lip Care Tips

Lip Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Lip Care Tips in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही होंठ रूखे होकर फटने लगते हैं। ऐसे में महंगी लिपस्टिक लगाने के बाद भी होंठ अच्छे नहीं दिखते। अगर सर्दियों में आपके होंठ भी ज्यादा फटते हैं और आप आने वाले फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए लिपस्टिक खरीदने की सोच रही हैं, तो उसके टेक्सचर, इंग्रीडिएंट्स और लगाने के बाद होंठों पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर खरीदारी करें। इसके साथ ही होंठों का रूखापन कम करने और उन्हें मुलायम बनाए रखने के लिए सही लिप केयर करना भी जरूरी है। आइए, जानते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी टिप्स।

होंठों का रूखापन कम करने के लिए लिप केयर करें

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (American Academy of Dermatology) के मुताबिक, सूखे और फटे होंठों की देखभाल के लिए ऐसे लिप बाम का इस्तेमाल करना चाहिए जो होंठों में नमी बनाए रखने में मदद करे और लगाने पर जलन न करे। अगर होंठ पहले से फटे हुए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए जिनसे चुभन या जलन महसूस होती है।

  • लिप बाम का इस्तेमाल करें: पेट्रोलैटम, सेरामाइड्स या शीया बटर जैसे इंग्रीडिएंट्स वाले लिप बाम चुनें, जो होंठों में नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
  • होंठों को बार-बार न चाटें: होंठों पर बार-बार जीभ फेरने से बचें, क्योंकि लार सूखने के बाद होंठ और ज्यादा रूखे हो सकते हैं।
  • उखड़ी स्किन को न खींचें: होंठों पर निकलने वाली सूखी स्किन को दांतों या उंगलियों से खींचकर न निकालें। ऐसा करने से घाव हो सकता है और होंठों को ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है।
  • धूप से बचाव करें: बाहर जाते समय SPF 30 या उससे ज्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम लिप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जो UVA और UVB दोनों तरह की किरणों से सुरक्षा देता हो।
  • जलन होने पर प्रोडक्ट बदलें: अगर लिप बाम या लिपस्टिक लगाने के बाद जलन, खुजली या चुभन महसूस हो, तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें।

अगर होंठों का रूखापन लगातार बना रहता है या सही देखभाल के बाद भी ठीक नहीं होता, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।

लिपस्टिक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • मैट फिनिश होंठों की सूखी स्किन और बारीक लाइनों को ज्यादा उभार सकती है। अगर आपके होंठ पहले से फटे हैं, तो ऐसी लिपस्टिक लगाने से रूखापन ज्यादा नजर आ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक चुनने से बचें। 
  • फटे लिप के लिए सैटिन, क्रीमी और बाम जैसी बनावट वाली लिपस्टिक कई लोगों को ज्यादा आरामदायक लग सकती हैं। हालांकि, हर लिपस्टिक का फॉर्मूला अलग होता है, इसलिए अपनी त्वचा के हिसाब से चुनाव करें।
  • ऐसी लिपस्टिक चुनें जिसे लगाने के बाद होंठ ज्यादा रूखे, खिंचे हुए या असहज महसूस न हों।
  • लंबे समय तक टिकने वाली कुछ लिपस्टिक होंठों को रूखा महसूस करा सकती हैं। इसलिए लॉन्ग-वियर लिपस्टिक के बदले कम रूखापन महसूस कराने वाला दूसरा टेक्सचर चुनें।
  • खुशबू, मेंथॉल, कपूर और कुछ फ्लेवरिंग वाले इंग्रीडिएंट्स फटे या संवेदनशील होंठों में जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए लिपस्टिक खरीदते समय उसकी सामग्री पढ़ें और ऐसे प्रोडक्ट्स से बचें जिनसे पहले आपको परेशानी हुई हो।

लिपस्टिक लगाने से पहले लिप केयर करें

अगर होंठ पहले से रूखे हैं, तो सीधे लिपस्टिक लगाने से सूखी स्किन और दरारें ज्यादा नजर आ सकती हैं। इसलिए लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो करें-

  • लिपस्टिक लगाने से पहले ऐसा लिप बाम लगाएं जो होंठों को सूट करता हो।
  • लिपस्टिक लगाने से पहले अगर होंठों पर बहुत ज्यादा बाम लगा है, तो उसे टिश्यू से हल्के हाथों से हटा दें। इससे लिपस्टिक लगाने में आसानी हो सकती है।
  • एक साथ कई मोटी लेयर लगाने के बजाय पहले पतली लेयर लगाएं। जरूरत पड़ने पर थोड़ा और कलर लगा सकती हैं।
  • ध्यान रखें कि अगर होंठ बहुत ज्यादा फटे हुए हैं, उनमें दर्द हो रहा है या दरारों से खून निकल रहा है, तो कुछ समय के लिए लिपस्टिक लगाने से बचें।

लिपस्टिक टच-अप सही तरीके से करें

खाने, पीने या बात करने के बाद लिपस्टिक का रंग होंठों के बीच से हटने लग सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए टच-अप करते समय इन बातों का ध्यान रखें-

  • अगर लिपस्टिक जगह-जगह से उखड़ गई है, तो उसके ऊपर सीधे नई लेयर लगाने से पहले पुरानी लिपस्टिक हटाएं।
  • अगर होंठ रूखे महसूस हो रहे हैं, तो थोड़ा लिप बाम लगाएं और एक्स्ट्रा बाम हटा दें।
  • होंठों पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाने के बजाय पतली लेयर में लिपस्टिक लगाएं।

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Updated on:

24 Oct 2026, 11:04 AM IST

Published on:

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