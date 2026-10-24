Dry and Chapped Lips के लिए मैट या क्रीमी, कौन-सी लिपस्टिक रहेगी बेहतर? जानें लिप केयर टिप्स 

Lip Care Tips in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही होंठ रूखे होकर फटने लगते हैं। ऐसे में महंगी लिपस्टिक लगाने के बाद भी होंठ अच्छे नहीं दिखते। अगर सर्दियों में आपके होंठ भी ज्यादा फटते हैं और आप आने वाले फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए लिपस्टिक खरीदने की सोच रही हैं, तो उसके टेक्सचर, इंग्रीडिएंट्स और लगाने के बाद होंठों पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर खरीदारी करें। इसके साथ ही होंठों का रूखापन कम करने और उन्हें मुलायम बनाए रखने के लिए सही लिप केयर करना भी जरूरी है। आइए, जानते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी टिप्स।