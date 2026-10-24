Dry and Chapped Lips के लिए मैट या क्रीमी, कौन-सी लिपस्टिक रहेगी बेहतर? जानें लिप केयर टिप्स 

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Lip Care Tips in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही होंठ रूखे होकर फटने लगते हैं। ऐसे में महंगी लिपस्टिक लगाने के बाद भी होंठ अच्छे नहीं दिखते। अगर सर्दियों में आपके होंठ भी ज्यादा फटते हैं और आप आने वाले फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए लिपस्टिक खरीदने की सोच रही हैं, तो उसके टेक्सचर, इंग्रीडिएंट्स और लगाने के बाद होंठों पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर खरीदारी करें। इसके साथ ही होंठों का रूखापन कम करने और उन्हें मुलायम बनाए रखने के लिए सही लिप केयर करना भी जरूरी है। आइए, जानते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी टिप्स।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (American Academy of Dermatology) के मुताबिक, सूखे और फटे होंठों की देखभाल के लिए ऐसे लिप बाम का इस्तेमाल करना चाहिए जो होंठों में नमी बनाए रखने में मदद करे और लगाने पर जलन न करे। अगर होंठ पहले से फटे हुए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए जिनसे चुभन या जलन महसूस होती है।
अगर होंठों का रूखापन लगातार बना रहता है या सही देखभाल के बाद भी ठीक नहीं होता, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
अगर होंठ पहले से रूखे हैं, तो सीधे लिपस्टिक लगाने से सूखी स्किन और दरारें ज्यादा नजर आ सकती हैं। इसलिए लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो करें-
खाने, पीने या बात करने के बाद लिपस्टिक का रंग होंठों के बीच से हटने लग सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए टच-अप करते समय इन बातों का ध्यान रखें-
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