होंठों पर पानी वाले छाले क्यों होते हैं? जानें Herpes Labialis के लक्षण, कारण और बचाव 

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार ओरल हर्पीस का सबसे आम लक्षण होंठों या मुंह के आसपास छोटे छोटे छाले निकलना है। छाले दिखाई देने से पहले प्रभावित जगह पर झनझनाहट, खुजली, जलन या दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद छोटे छाले बनते हैं जिनमें तरल पदार्थ भरा हो सकता है। कुछ समय बाद ये छाले फूट सकते हैं और उन पर पपड़ी बन सकती है। आमतौर पर कोल्ड सोर कुछ दिनों में ठीक होने लगता है और करीब दो हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो सकता है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, पहली बार होने वाला इंफेक्शन दोबारा होने वाले इंफेक्शन की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकता है।