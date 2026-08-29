चोट या पियर्सिंग के बाद उभर आया मोटा निशान? हो सकता है Keloid Scar, मेयो क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Keloid Scar Symptoms: कभी त्वचा पर कोई मामूली खरोंच आती है, कान-नाक छिदवाते (Piercing) हैं या कोई छोटा-सा कट लगता है, तो कुछ समय बाद वहां की त्वचा ठीक होने लगती है। लेकिन कई बार घाव भरने के बाद भी त्वचा का वह हिस्सा सामान्य नहीं होता, बल्कि वहां एक उभरा हुआ, मोटा और कड़ा निशान बनने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो यह साधारण दाग नहीं बल्कि केलोइड स्कार (Keloid Scar) हो सकता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, केलोइड त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें घाव भरने की प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। यह निशान मूल चोट या घाव के आकार से भी काफी बड़ा हो सकता है और देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हालांकि, केलोइड से सेहत को कोई बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन कई बार इसमें खुजली, खिंचाव या दर्द की परेशानी हो सकती है। आइए समझते हैं कि केलोइड स्कार क्या होता है, यह क्यों बनता है और इसके लक्षण क्या हैं।