Melanoma Symptoms: तिल पर कब है ध्यान देने की जरूरत? Cleveland Clinic और NHS से जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

Skin Cancer (representative image) image credit chatgpt
Melanoma Symptoms: शरीर पर तिल (Moles) होना आम बात है। ज्यादातर तिल पूरी तरह सामान्य होते हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं करते। लेकिन अगर किसी तिल का आकार, रंग या बनावट अचानक बदलने लगे, उसमें खुजली, दर्द या खून आने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई मामलों में यह मेलानोमा (Melanoma) नाम के गंभीर स्किन कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। हालांकि, हर बदला हुआ तिल कैंसर नहीं होता, लेकिन समय पर जांच और सही पहचान बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसका इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है। आइए जानते हैं मेलानोमा के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं और किन लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
Cleveland Clinic और NHS के अनुसार, अधिकांश तिल पूरी तरह सामान्य होते हैं और जीवनभर किसी तरह की समस्या नहीं करते। लेकिन कुछ मामलों में त्वचा को रंग देने वाली कोशिकाओं (Melanocytes) में असामान्य बदलाव होने लगते हैं, जिससे मेलानोमा विकसित हो सकता है। मेलानोमा अन्य स्किन कैंसर की तुलना में कम पाया जाता है, लेकिन यह तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। इसलिए इसकी जल्द पहचान बेहद जरूरी है।
संदिग्ध तिल की पहचान के लिए ABCDE Rule का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपको नीचे दिए गए किसी भी तरह के बदलाव दिखाई दें, तो त्वचा विशेषज्ञ से जल्द जांच करवानी चाहिए-
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। यह किसी योग्य डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपकी त्वचा पर किसी तिल या दाग में असामान्य बदलाव दिखाई दें, तो स्वयं इलाज करने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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