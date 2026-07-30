Melanoma Symptoms: तिल पर कब है ध्यान देने की जरूरत? Cleveland Clinic और NHS से जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

Melanoma Symptoms: शरीर पर तिल (Moles) होना आम बात है। ज्यादातर तिल पूरी तरह सामान्य होते हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं करते। लेकिन अगर किसी तिल का आकार, रंग या बनावट अचानक बदलने लगे, उसमें खुजली, दर्द या खून आने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई मामलों में यह मेलानोमा (Melanoma) नाम के गंभीर स्किन कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। हालांकि, हर बदला हुआ तिल कैंसर नहीं होता, लेकिन समय पर जांच और सही पहचान बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसका इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है। आइए जानते हैं मेलानोमा के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं और किन लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।