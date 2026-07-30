30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Melanoma Symptoms: तिल पर कब है ध्यान देने की जरूरत? Cleveland Clinic और NHS से जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

Melanoma Signs: क्या तिल के आकार, रंग या बनावट में बदलाव कैंसर का संकेत हो सकते हैं? Cleveland Clinic, NHS और WHO के मुताबिक जानें कौन-से लक्षण स्किन कैंसर की ओर इशारा करते हैं, किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और किस स्थिति में डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 30, 2026

Skin Cancer Symptoms, Warning Signs Of Melanoma

Skin Cancer (representative image) image credit chatgpt

Melanoma Symptoms: शरीर पर तिल (Moles) होना आम बात है। ज्यादातर तिल पूरी तरह सामान्य होते हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं करते। लेकिन अगर किसी तिल का आकार, रंग या बनावट अचानक बदलने लगे, उसमें खुजली, दर्द या खून आने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई मामलों में यह मेलानोमा (Melanoma) नाम के गंभीर स्किन कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। हालांकि, हर बदला हुआ तिल कैंसर नहीं होता, लेकिन समय पर जांच और सही पहचान बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसका इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है। आइए जानते हैं मेलानोमा के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं और किन लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

क्या हर तिल स्किन कैंसर का संकेत होता है?

Cleveland Clinic और NHS के अनुसार, अधिकांश तिल पूरी तरह सामान्य होते हैं और जीवनभर किसी तरह की समस्या नहीं करते। लेकिन कुछ मामलों में त्वचा को रंग देने वाली कोशिकाओं (Melanocytes) में असामान्य बदलाव होने लगते हैं, जिससे मेलानोमा विकसित हो सकता है। मेलानोमा अन्य स्किन कैंसर की तुलना में कम पाया जाता है, लेकिन यह तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। इसलिए इसकी जल्द पहचान बेहद जरूरी है।

किन बदलावों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए?

संदिग्ध तिल की पहचान के लिए ABCDE Rule का इस्तेमाल किया जाता है।

  • A – Asymmetry (असमान आकार): तिल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग दिखाई दे।
  • B – Border (अनियमित किनारे): तिल के किनारे धुंधले, कटे-फटे या असमान हों।
  • C – Color (रंग में बदलाव): एक ही तिल में काला, भूरा, लाल, सफेद या नीला जैसे कई रंग दिखाई दें।
  • D – Diameter (आकार): तिल का आकार लगभग 6 मिमी से बड़ा हो या तेजी से बढ़ रहा हो। 
  • E – Evolving (लगातार बदलाव): तिल का आकार, रंग, ऊंचाई या एहसास समय के साथ बदल रहा हो या उसमें खुजली, दर्द या खून आने लगे।

मेलानोमा होने का खतरा किन लोगों में ज्यादा हो सकता है?

WHO, NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, कुछ कारण मेलानोमा का खतरा बढ़ा सकते हैं-

  • लंबे समय तक सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणों के संपर्क में रहना।
  • बार-बार सनबर्न होना, खासकर बचपन या किशोरावस्था में।
  • शरीर पर बहुत अधिक या असामान्य आकार के तिल होना।
  • परिवार में स्किन कैंसर का इतिहास होना।
  • टैनिंग बेड (Sunbeds) का इस्तेमाल करना।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर आपको नीचे दिए गए किसी भी तरह के बदलाव दिखाई दें, तो त्वचा विशेषज्ञ से जल्द जांच करवानी चाहिए-

  • किसी पुराने तिल का आकार, रंग या बनावट बदलना।
  • 30 वर्ष की उम्र के बाद नया तिल दिखाई देना।
  • तिल से खून आना, पपड़ी बनना या लगातार खुजली होना।
  • तिल में दर्द, सूजन या लालिमा होना।
  • कोई तिल शरीर के बाकी तिलों से बिल्कुल अलग दिखाई देना ("Ugly Duckling Sign")।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। यह किसी योग्य डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपकी त्वचा पर किसी तिल या दाग में असामान्य बदलाव दिखाई दें, तो स्वयं इलाज करने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 12:24 pm

Published on:

30 Jul 2026 11:48 am

Hindi News / Health / Melanoma Symptoms: तिल पर कब है ध्यान देने की जरूरत? Cleveland Clinic और NHS से जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Gangrene के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचाव के उपाय

early signs of gangrene,what causes gangrene in toes,gangrene symptoms and treatment,
स्वास्थ्य

Vaginal Cancer: पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग हो तो क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज, NHS से जानिए

vaginal cancer symptoms and causes,bleeding between periods warning signs,vaginal cancer early signs,
स्वास्थ्य

Motion Sickness: सफर के दौरान उल्टियां किस कारण से होती हैं? सीडीसी और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

motion sickness causes and remedies,how to prevent vomiting during travel,motion sickness symptoms hindi,
स्वास्थ्य

बीच में सफेद, चारों ओर से लाल, Lyme Disease का लक्षण हो सकता है ऐसा दाग, NHS से जानिए कारण और बचाव

Lyme disease symptoms and prevention NHS,Bullseye rash tick bite symptoms,Early warning signs of Lyme disease,,
स्वास्थ्य

Kidney Cancer: पेशाब में खून आना और कमर के एक तरफ लगातार दर्द? ये हो सकते हैं किडनी कैंसर के शुरुआती संकेत, Cleveland Clinic से जानें

Kidney cancer early symptoms Cleveland Clinic,Blood in urine and lower back pain,Early warning signs of kidney cancer,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.