बीच में सफेद, चारों ओर से लाल, Lyme Disease का लक्षण हो सकता है ऐसा दाग, NHS से जानिए कारण और बचाव

Lyme Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपने शरीर पर कोई ऐसा लाल दाग देखा है जो बीच में से साफ दिखता है और चारों तरफ से लाल गोला जैसा लगता है? यह शूटिंग गेम के Target Board जैसा दिखाई देता है। अगर किसी छोटे से कीड़े या टिक (Tick) के काटने के बाद ऐसा दाग बने, तो इसे मामूली मानकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें। नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, यह लाइम डिजीज (Lyme Disease) नाम की बीमारी का मुख्य लक्षण हो सकता है। आइए जानते हैं कि यह लाइम डिजीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।