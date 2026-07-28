High BP Guidelines: अचानक बढ़े ब्लड प्रेशर तो क्या करें? AHA की गाइडलाइन से समझें

High BP Guidelines Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अचानक ब्लड प्रेशर (BP) बढ़ जाना बहुत आम बात हो गई है। कई बार जरा सा तनाव हुआ, गुस्सा आया या बिना वजह ही बीपी की रीडिंग अचानक ऊपर चली जाती है। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और हड़बड़ी में गलत कदम उठा लेते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) ने अचानक बढ़े बीपी को संभालने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। आइए समझते हैं कि अगर कभी घर में किसी का बीपी अचानक बढ़ जाए, तो क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।